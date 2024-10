“La vida es una tom tom tómbola”, dice la canción de Marisol, y la de Celia Cruz dice que es un carnaval. Como sea, el azar tiene mucho de importancia, y en sus coincidencias o series de eventos andamos. Y tan rápido se va la vida que ya estamos a un tris de los altares, digo, de poner los altares para recibir a las almas que según la tradición vienen por ahí del 2 de noviembre, el Día de Muertos. Esperemos llegar a cargar los peregrinos, sea por Dios.

La semana que recién termina la Academia Sueca dio a conocer que el Premio Nobel de Literatura se dará a Han Kang, una escritora surcoreana nacida en 1970, “por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Al recibir la noticia, Kang informó que no hará celebraciones “mientras haya guerras en el mundo” y le gustaría solo tomarse un té con su hijo”. Es autora de unos 18 libros, de los cuales cinco están traducidos al español.

Las apuestas eran en primer lugar por Can Xue (China), segundo por Gerald Murnane (Australia) y tercero por Salman Rushdie. Haruki Murakami, Anne Carson, Mircea Cartarescu y Margaret Atwood se quedaron entre los más votados, pero el Nobel no se da por tómbola. Los latinoamericanos favoritos eran César Aira (Argentina) y Raúl Zurita (Chile). De México, Elenita Poniatowska estaba en el lugar 20 y Homero Aridjis en el 21.

Esta aún joven escritora —ejem, es un año mayor que yo— es ahora parte del hallyu, que significa “ola coreana” y en la que navegan grupos de K-pop con todo y sus armys (grupos de fanáticos/as muy aguerridos), la serie El juego del calamar (2021) y Está bien no estar bien (2020), y películas como Parásitos (Bong Joon-ho, 2019) y Vidas pasadas (Celine Song, 2023).

Muchos se sorprendieron de la juventud (ejem) de Kang, pero el acucioso Eduardo Huchín publicó en su Facebook: “García Márquez y Hemingway tenían 55 años cuando lo recibieron y todavía más joven lo recibió William Faulkner, con 52. Aunque a todos ellos les gana Pearl S. Buck, que tenía 46 años cuando le dieron el suyo en 1938. [En las respuestas a este post se han ido sumando: Rudyard Kipling con 41, Albert Camus con 44, Joseph Brodsky con 47, Orhan Pamuk con 54, Olga Tokarczuk con 56.]”

Como la mayoría en estos rumbos, aún no la he leído, pero les invito a leerla y a que platiquemos sobre su obra. Apenas me entero de la existencia de las novelas La clase de griego (2023), La vegetariana (2007) y Actos humanos (2014).

En el Senado ayer sábado se realizó la insaculación de casi 900 juzgados, donde 386 jueces (as) y 464 magistraturas deben dejar sus puestos el año próximo, los cuales serán votados y ocupados en la elección del 1 de julio de 2025, según lo ordena la Reforma Judicial recién aprobada. Otro tanto se votarán en 2026. Hay quienes cambian la palabra insaculación por tómbola, pero apenas es el primer paso para ver cómo va a incidir esta reforma en la impartición de justicia. Insaculación hay en la Lotería y otros juegos, pero también en las bolas blanca o negra del Servicio Militar.

No pude ir esta semana a ver Joker 2, para hacerme una idea personal y no quedarme con tanto hate que le están tirando en las redes, pero iré pronto. Roberto Coria, el principal ‘batmanólogo’ de nuestro país, compartió en sus redes: “El resultado no es lo que esperaba ni iguala a la primera entrega, pero no es malo en absoluto y tampoco merece el odio que ha recibido. […] Es un híbrido entre musical, alucinación, drama de corte e historia de amor, llena de simbolismos y guiños al fan de Batman […] pero el daño ya está hecho. Se perfila como un desastre financiero. Hay que saber irse cuando has ganado”.

En La clase de griego de Han Kang:

«Antes de perder el habla, es decir, cuando utilizaba la lengua para escribir, a veces deseaba que las palabras que empleaba se asemejaran a gemidos, gritos suaves, quejidos reprimidos, gruñidos, canturreos para apaciguar a un bebé en su cuna, […] En ocasiones se detenía a observar las formas de las palabras que acababa de escribir y luego las leía en voz alta. En esos momentos percibía con claridad la incongruencia entre esas formas, aplanadas como insectos disecados clavados con alfileres, y su voz al intentar pronunciarlas».

Que la tómbola cotidiana nos sea propicia y podamos seguir leyéndonos.

Posdata: Esta semana se lleva a cabo la XXIV Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y ya faltan menos de 50 días para la XXXVIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Dónde nos vemos?