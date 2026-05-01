Transparencia en México: avances institucionales y una transición permanente

Segunda y última parte

Más allá de los aspectos administrativos, este momento de transición revela una dimensión política más profunda. La transparencia no es únicamente una política pública orientada a mejorar la gestión gubernamental; es también un mecanismo de control democrático. Al abrir la información pública, el poder se vuelve más visible y, por lo tanto, más susceptible de ser evaluado por la sociedad.

Esta característica explica por qué los sistemas de transparencia suelen generar tensiones en el ámbito político. El acceso a la información redistribuye capacidades de poder entre el gobierno y la ciudadanía. Cuando los datos públicos son accesibles, los ciudadanos pueden analizar decisiones presupuestales, evaluar políticas públicas y cuestionar el desempeño institucional. En otras palabras, la transparencia modifica la forma en que se ejerce el poder en una democracia.

La reflexión sobre la "transición incompleta" también permite observar otro problema estructural del sistema mexicano de rendición de cuentas: las desigualdades institucionales entre distintos niveles de gobierno. Mientras algunas dependencias federales han logrado desarrollar sistemas relativamente sofisticados de gestión documental y transparencia proactiva, muchos gobiernos estatales y municipales enfrentan limitaciones técnicas y administrativas que dificultan el cumplimiento efectivo de sus obligaciones de transparencia.

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Esta brecha es especialmente relevante si se considera que una gran parte de las decisiones que afectan la vida cotidiana de las personas se toman precisamente en los ámbitos subnacionales. Servicios públicos, obra local, programas sociales y regulaciones urbanas dependen en gran medida de autoridades estatales y municipales. Si los mecanismos de transparencia son más débiles en esos espacios, el derecho de acceso a la información se vuelve desigual dependiendo del territorio.

En este contexto, el diagnóstico de Del Río Venegas invita a reflexionar sobre el sentido más amplio de la transparencia dentro de la vida democrática. La apertura gubernamental no debe entenderse únicamente como una obligación administrativa o un requisito legal que las instituciones cumplen para evitar sanciones. Su verdadero valor radica en fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Cuando las decisiones públicas pueden ser examinadas, comprendidas y debatidas socialmente, se generan condiciones para una democracia más deliberativa. La transparencia permite que las políticas públicas sean evaluadas con base en información verificable y no únicamente en narrativas políticas.

Por ello, reconocer que la transición hacia una cultura de transparencia sigue incompleta no implica desconocer los avances alcanzados en las últimas décadas. Más bien supone asumir que la consolidación de este derecho requiere esfuerzos continuos de fortalecimiento institucional, desarrollo tecnológico y compromiso democrático.

La transparencia no es una meta que se alcanza de manera definitiva; es un proceso que debe renovarse constantemente para adaptarse a los cambios políticos, tecnológicos y sociales. En ese sentido, la reflexión planteada por Julieta del Río Venegas constituye un recordatorio oportuno: las instituciones de acceso a la información han ampliado los márgenes de apertura del poder público, pero su consolidación depende de la capacidad colectiva para preservarlas, mejorarlas y utilizarlas activamente.

En última instancia, la calidad de una democracia puede medirse también por la facilidad con la que la ciudadanía puede conocer cómo se toman las decisiones públicas. Mantener abiertos esos canales de información es una condición fundamental para que el poder siga siendo, efectivamente, un asunto público. Juzgue Usted.

Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

anacristinales@gmail.com