Tras el trono

Desde hace ya un buen tiempo he comentado con amigos y conocidos la impresión que tengo respecto del señor López. He visto su cara de sorpresa cuando menciono que, a mi parecer, dista mucho el tabasqueño de ser ese maquiavélico y perverso artista de la política con ansias desmedidas de poder y sin miramientos para imponer autoritariamente su voluntad.

¿Ambicioso y autoritario? Sí. ¿Maquiavélico y perverso? No. ¿Artista de la política? Sí, pero desde una perspectiva distinta.

Le reconozco a López la gran empatía que genera y la inteligencia emocional con la cual se vincula, mediante la víscera y no la razón, con sus fieles seguidores. Sin embargo, me parece que eso de la razón y el intelecto no es lo suyo. También le reconozco que tiene sus convicciones y que hace lo posible por cumplirlas, aun a costa de dañar al país como pocos en su historia.

Pero ahí está la parte medular del asunto. Yo creo que López escucha susurros al oído que le dan ideas, le sugieren estrategias y le plantean directrices que él, dentro de su propio convencimiento, llega a creer que son de su propia autoría y las hace suyas para enfrentar así a la racionalidad y a la lógica, llevando al absurdo cuestiones que, aparentemente resultan necedades pero que en realidad con maquinaciones aviesas de mentes, esas sí más inteligentes, con fines que distan mucho de los propósitos presidenciales.

Tatiana Clouthier, la recientemente despedida de la Secretaría de Economía le dijo al periodista Enrique Galván Ochoa, como se dio a conocer en “Aristegui en Vivo”, que: “Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, lo cual da indicios que mis apreciaciones no van por mal camino. (Puede consultar la nota en https://aristeguinoticias.com/1010/mexico/una-jauria-rodea-al-presidente-los-verdaderos-motivos-de-la-renuncia-de-tatiana-clouthier/).

Se corrobora también mi percepción con lo que publica El Universal, en una nota firmada por Alejandra Crail y Miriam Ramírez relacionada con la información que se obtuvo del Guacamaya Leaks: (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ejercito-hace-reformas-y-amlo-las-presenta-guacamaya-leaks). En esta publicación se dice como: “La Sedena ha redactado propuestas para modificar leyes de la Guardia Nacional, Aeropuertos, Aviación Civil, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la del Servicio Ferroviario, Ascensos y Recompensas del Ejército, entre otras. También propone la creación de nuevas normas, como la Ley de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo”.

En al menos seis proyectos de iniciativas elaboradas por el Ejército, conforme se señala en la nota periodística a que hago referencia, se puede leer que se le atribuye la autoría de la iniciativa a López y. en otros casos más, se usan diputados o senadores afines a Morena para disimular.

Una prueba palpable de esto es la propuesta de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito propuesta por los diputados transformistas de cuarta Ignacio Mier y Juanita Guerra, la cual fue ya aprobada en la Cámara de Diputados y seguramente en días próximos lo será en la de Senadores.

Con esta iniciativa, se van a expoliar importantes cantidades de dinero de las “cuentas concentradoras” de los bancos, en las que se acumulan los saldos de cuentas de sus clientes sin movimientos por tres años o más, dejando una parte pequeña (como es hoy en día) en favor de la beneficencia pública pero tomando el resto en favor de la autoridad encargada de la seguridad pública, hoy manejada por la milicia. ¿Quién sino una mente jurídico-militar pudo idear esto?

Finalmente el libro El Rey del Cash, de la autoría de Elena Chávez y que se ha convertido en un verdadero best-seller da cuenta de muchos episodios en los que se comprueba que los oídos de López están abiertos a voces y consejos no siempre bien intencionados con él y con México.

@jchessal