¿Y dónde está la noticia?

Ya empezó agosto. En las redes medio mundo habla del reality show La Casa de los Famosos y otros tantos de Superman, El origen de los Cuatro Fantásticos, ¿Y dónde está el policía? y demás películas en cartelera. Estamos ya a nada de que empiece la Feria Nacional Potosina (Fenapo) con su parafernalia. Se me antoja en especial ¿Y dónde está el policía?, por la nostalgia de aquel humor absurdo e incorrecto de las películas de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, pero, literalmente, “ya veremos”.

Luego de veinte años encarcelado sin haber recibido sentencia, Israel Vallarta fue puesto en libertad. Detenido en medio de lo que se llamó un montaje (otro) del hoy también encarcelado “genizaro mayor” del calderonato, Genaro García Luna, y y del periodista Carlos Loret de Mola, advirtió: “Tengo mucho que decir, pero ya habrá tiempo; ahora lo que quiero es estar con mi familia”. A Loret le mandó un mensaje: “Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente”.

Hay quienes dicen que su liberación es por motivos políticos. ¿Otro distractor? Lo mismo podría decirse de su detención. Más allá de la liberación de una persona deben revisarse casos similares, donde se habla de tortura y montajes, de chivos expiatorios y cajas chinas. Las explicaciones inverosímiles o la rapidez en ciertos casos deben llamarnos la atención para exigir justicia. Es muy fácil echarle la culpa a otro, al anterior, en casos donde se vislumbran relaciones políticas de grupos criminales a nivel federal y estatal.

Mientras sigue el circo (me disculpo con los artistas circenses por la comparación) por aquí y por allá, hay asuntos de fondo que no tienen la atención mediática y social que merecen. Por ejemplo, la dependencia oficial Transparencia para el Pueblo, organismo no autónomo que desde el 12 de mayo sustituyó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip), ha desechado 99.6 % de los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos y medios.

Hace un par de días el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) validó las cinco magistraturas impugnadas porque los que quedaron no cumplen con un promedio mínimo de ocho en su calificación global como egresados de la licenciatura en Derecho. Era un requisito en la convocatoria, sí, y su no cumplimiento puede ser impugnado. Yo me pongo a pensar que no siempre los mejores promedios son los mejores en la práctica. Incluso muchos que iban pasando “de panzaso” han demostrado ser brillantes o al menos hábiles profesionistas. No digo que sea el caso.

Es como cuando en el Certamen 20 de Noviembre piden al menos dos exposiciones individuales a los creadores de artes plásticas, cuando lo que se está juzgando es una sola obra. En literatura y otras disciplinas no se pide eso.

“El poder se ejerce con humildad”, dijo esta semana la presidenta Claudia Scheinbaum Pardo. Añadió: “nuestra misión como servidoras y servidores públicos es disminuir la pobreza, las desigualdades, así como garantizar el bienestar del pueblo. Debemos estar cerca de la gente; para eso no se necesitan lujos”. Quién sabe por qué lo diría. O por quién.

De Dionicio Morales, poeta recientemente fallecido, va un poema:

«Coyote

La noche, ese largo sepulcro habitado

de negros agujeros, esconde su engañosa

desnudez y prolonga, feroz, lastimero,

su aullido desolado. Cuando truena el

cielo, en plena huida, su figura

famélica se borra de la sombra: amanece..»

Hasta la siguiente.

Posdata 1: Esta semana se dieron a conocer los nombres de quienes han de tener el apoyo para realizar sus proyectos en varias ramas artísticas mediante el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artísticos (PECDA) de San Luis Potosí. Me da mucho gusto ver nombres de varias personas conocidas o cercanas, de talento, queridas y admiradas, no solo en el área de literatura, sino en casi todas. En especial, felicidades a mi tan querida Fabiola Amaro por el apoyo a lo que será uno de sus próximos libros de poesía.

Posdata 2: siguen abiertas las inscripciones para el segundo semestre académico del Centro de las Artes (Ceart) SLP. Les espero en el Taller de Creación Literaria. Habrá sorpresas.