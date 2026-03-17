Moisés Chaves impulsa inclusión financiera y modernización en Bankaool

Gran cantidad de los mejores analistas financieros de la vieja escuela mexicana cayeron desprevenidos ante un verdadero tsunami. Ya no se trata de ponerle una "capa digital" a procesos de hace treinta años; lo que estamos viendo es una mutación total en la genética del negocio bancario. En el ojo de esta tormenta destaca la figura de Moisés Chaves.

Él no aterrizó en Bankaool para simplemente "mantener el barco a flote" o gestionar la inercia de una marca tradicional. Su llegada tuvo un propósito mucho más ambicioso: realizar una intervención a corazón abierto en una institución que buscaba, casi con desesperación, una salida hacia la modernidad.

Y es que en el 2023, cuando Moisés Chaves asumió este gran reto, realmente el escenario lucía muy comprometedor. El banco lidiaba con una calificación crediticia que invitaba a todo menos al optimismo y arrastraba una tecnología que se sentía pesada, rudimentaria. No obstante, Chaves, gracias a su afinado instinto en el ecosistema fintech, no se encasilló en ver eso como un problema, lo transformó y valoró como la base de una oportunidad.

Su plan maestro fue convertir a Bankaool en el motor central de OMNi. Hablamos de una visión de ecosistema integral que rompe con la idea aburrida de que un banco solo sirve para guardar dinero bajo llave.

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La táctica de Moisés Chaves: Agilidad y músculo tecnológico

Hay un factor que pone a la gestión de Moisés Chaves en otra liga, y es, sin duda, la velocidad. En la banca tradicional, cambiar el "cerebro" o sistema central es un proceso que suele durar una eternidad. Pero Chaves no tenía tiempo para burocracias lentas. Bajo su mando, la migración completa del core banking se logró en apenas dieciocho meses. Es un hito técnico que demuestra una obsesión saludable por la agilidad operativa, algo casi inaudito en el sector.

Para que esto funcionara, Chaves actuó firmemente y sin rodeos. La plantilla del banco dio un salto impresionante: de unos pocos cientos a más de 1.800 especialistas. Lo interesante es que no se limitó a contratar banqueros de traje y corbata. Buscó gente que supiera de logística, de ventas al por menor y expertos en minería de datos. Para Moisés Chaves, el éxito en este 2026 depende de esa "mezcla de sangres": combinar el rigor del banquero de toda la vida con la mentalidad disruptiva del programador.

Una "Super App" que entiende el día a día

La propuesta de Moisés Chaves cobra vida propia cuando entras en su modelo de Super App. En este entorno, tener una tarjeta de débito no es simplemente cargar con un plástico para ir al cajero. Es, en realidad, poseer la llave maestra de un sistema que conecta todo lo que necesitas.

Un plan ambicioso con claridad meridiana. Aquí, el usuario encuentra la solución a sus necesidades diarias de manera integral. Todo en una sola pantalla, sin tener que navegar de una app a otra.

Y este plan de integración se cristalizó a través de las compras estratégicas de Marzam y Jüsto. Chaves sabía que la clave era la recurrencia. Si el banco te acompaña cuando compras las medicinas para tu familia o haces el súper de la semana, la relación cambia por completo. Ya no es una transacción fría.

Porque la plataforma está diseñada para brindarte protección financiera permanente justo cuando la necesitas. Por ejemplo, puedes contratar un seguro de auto o una cobertura médica de forma casi automática, sin el papeleo eterno ni las letras pequeñas que suelen espantar a cualquiera.

Resultados contundentes: La escalada imparable al grado de inversión

Y para quienes entienden de números, que prácticamente son todos en el mundo de las finanzas, queda más que claro el impacto del liderazgo de Moisés Chaves. Los números, que al final del día, son los que mandan, resultan contundentes. Las agencias calificadoras, que no suelen ser precisamente generosas con sus notas, han tenido que aceptar la realidad de los hechos. En un tiempo récord, Bankaool logró escalar cinco peldaños en su nota crediticia, alcanzando el codiciado grado BB+.

Este avance no es un maquillaje contable. Se trata del fruto de haber saneado la cartera desde la raíz y de aplicar una eficiencia en el gasto que permite que cada peso se reinvierta en innovación. Moisés Chaves entiende que la tecnología es el motor que nos mueve y la solidez financiera constituye la gasolina necesaria para que este no se apague durante el recorrido. Una sólida unión entre audacia y orden, que ha logrado que se recupere la confianza en el mercado.

Humanizar la tecnología en las regiones

Aunque es un creyente absoluto en lo digital, Moisés Chaves ha tenido la lucidez de no cerrar sucursales de forma indiscriminada. Él entiende que México es un país de contrastes y que la confianza, muchas veces, solo se gana mirando a alguien a los ojos. Por esa razón, ha decidido apuntalar la presencia física en zonas estratégicas, pero dándoles un giro total: las oficinas ya no son sitios para hacer filas, sino centros de asesoría real.

Adicionalmente, esta transformación no ha dejado de lado el factor humano. Es un modelo híbrido muy inteligente: usas potentes algoritmos para el tratamiento de los datos, pero mantienes el Talento Humano y su empatía para los negocios que de verdad le importan a la gente.

Este enfoque local es indispensable para la inclusión financiera. Por eso, Moisés Chaves ha impulsado que Bankaool llegue a comunidades donde la banca tradicional era un mito. No solo se trata de dar una cuenta, sino de educar y ofrecer herramientas que permitan a los pequeños empresarios locales crecer mediante créditos diseñados a su medida, aprovechando la infraestructura de distribución de las empresas del grupo.

El sello de Moisés Chaves en el futuro financiero

Lo que sucede hoy en Bankaool es el reflejo de un liderazgo que no le tiene miedo a romper el molde. Moisés Chaves ha conseguido que una institución con décadas a sus espaldas se mueva hoy con la frescura y la rapidez de una startup de Silicon Valley, pero sin perder el piso respecto a la realidad del mercado mexicano.

En la actualidad, Bankaool no pelea solo por captar depósitos. Pelea por ser una parte útil y necesaria en la rutina diaria de las personas. El legado de Moisés Chaves será, sin duda, haber probado que la banca puede dejar de ser un servicio frío y distante para convertirse en un aliado real que está contigo en el bolsillo, en el teléfono y en la esquina de tu calle, todos los días. La transformación es total, y esto es solo el comienzo de una nueva era para el sector en México.