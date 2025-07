Nearshoring: ¿un motor de crecimiento con nuevos desafíos económicos?

La economía global se encuentra atravesando un momento de profunda transformación, impulsada en gran medida por uno de los fenómenos más recientes: el nearshoring.

La relocalización de las cadenas de suministro, buscando cercanía con los grandes mercados de consumo, ha vuelto muy atractivas a ciertas naciones emergentes ante los ojos del capital extranjero. Y como es de esperarse, esta oportunidad de inversión es un catalizador de crecimiento puro.

Sin embargo, aunque se trate de una oportunidad inimaginable, también viene acompañada de retos significativos que deben ser gestionados con visión y estrategia, ya que, la posibilidad de ver a estas naciones convertirse en potencias económicas podría quedarse en una emotiva ilusión, ya que se requiere una combinación de infraestructura sólida, instituciones eficaces, estabilidad política, políticas públicas coherentes y sostenibilidad ambiental.

El impulso innegable a la industria y el empleo

El impacto del nearshoring ya es palpable en numerosos sectores industriales con la llegada de nuevas empresas. Algunas de las áreas que han sido testigos del mayor crecimiento son la manufacturera, la automotriz y todo el sector tecnológico.

Incluso, las proyecciones económicas reflejan este optimismo. De acuerdo a análisis sobre la inversión extranjera, como los detallados en informes de bancos centrales o autoridades económicas, el capital que llega bajo el esquema de relocalización es uno de los factores clave para sostener el dinamismo económico en un entorno global complejo. Más allá de generar nuevos puestos de trabajo, también fomenta toda una cadena de valor que beneficia a pequeñas y medianas empresas locales que se integran como proveedoras.

En este sentido, las regiones con mejor logística o infraestructura industrial se han convertido en polos de desarrollo que atraen inversión y talento a partes iguales. Este auge industrial fortalece la posición de estas naciones como potencias exportadoras y socios estratégicos indispensables para los principales mercados de consumo, estableciendo una interdependencia comercial clave.

Los desafíos estructurales de un crecimiento acelerado

Como se mencionó al principio, este crecimiento tan acelerado también ejerce una presión considerable sobre la infraestructura y los recursos del país receptor. La demanda de parques industriales, energía eléctrica, agua y vías de comunicación ha crecido a un ritmo que las capacidades actuales apenas pueden satisfacer.

Lamentablemente, la falta de una infraestructura energética capaz y sostenible, por ejemplo, podría convertirse en un cuello de botella que frene la llegada de nuevas inversiones en el mediano plazo. Sin embargo, la energía no es el único obstáculo. Algunas regiones de estos países ya se encuentran batallando con la escasez de agua, y lo que de por sí era una realidad preocupante podría convertirse también en un problema para el avance del nearshoring.

Por lo tanto, el desarrollo debe ser sostenible, o se correrá el riesgo de crear problemas sociales y ambientales que podrían terminar por opacar los beneficios económicos. Algunos estudios de bancos multilaterales de desarrollo ya han explorado este tema y señalan que esta ola de relocalización requiere de una planificación gubernamental coordinada y una fuerte inversión pública para adecuar la infraestructura a las nuevas necesidades.

La otra cara de la moneda: la volatilidad financiera

Otro de los efectos ambivalentes de este torrente de inversión se observa en los mercados financieros. La masiva entrada de divisas de mayor valor ha sido uno de los principales responsables del fortalecimiento de las monedas locales. Este fenómeno beneficia a los importadores y ayuda a contener la inflación. Sin embargo, es necesario recordar que la apreciación de una moneda también está influida por políticas monetarias en EE.UU. y Europa, así como por la percepción internacional de riesgo país. No se debe atribuir únicamente al nearshoring.

Además, la apreciación de una moneda también perjudica a otros sectores vitales de la economía, como los exportadores que reciben menos en su moneda local por sus ventas o las familias que dependen de las remesas.

Esta interconexión entre la inversión física y los mercados financieros crea un escenario de alta complejidad. El flujo de capital extranjero, aunque positivo, introduce una capa de volatilidad en el tipo de cambio que depende de factores globales y de la percepción de riesgo, lo que obliga a las empresas con exposición internacional a cubrir sus riesgos.

Aun así, el nearshoring representa indiscutiblemente una de las oportunidades más grandes para el desarrollo económico de las naciones receptoras en décadas, y de hecho, es probablemente una de las más importantes de su historia reciente.

Estas naciones están ante la posibilidad de convertirse en un motor potente que puede generar prosperidad, pero claro, este éxito dependerá de la capacidad de cada país para abordar los desafíos estructurales que una evolución de este nivel plantea. Sin lugar a dudas, será necesaria una gestión inteligente de todos y cada uno de los pilares de la nación para asegurar que este auge se traduzca en un crecimiento equitativo y sostenible para todos sus ciudadanos y no en el trampolín a nuevos problemas socioeconómicos.