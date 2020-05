Alcaldía vienesa regalará bonos canjeables en restaurantes

Viena, Austria.- El Ayuntamiento de Viena regalará bonos de hasta 50 euros (unos 1300 pesos mexicanos) a cada hogar de la capital austriaca, canjeables en restaurantes y otros locales gastronómicos, como las cafeterías.

De esta forma, el gobierno regional de Viena, formado por socialdemócratas y ecologistas, quiere apoyar al sector gastronómico de la ciudad, muy golpeado por las restricciones contra la pandemia del coronavirus.

Los vales serán enviados a mediados de junio a los 950.000 hogares capitalinos, con 25 euros para personas que viven solas y 50 euros para parejas y familias con hijos.

Los vales podrán ser canjeados de aquí a finales de septiembre para comidas y bebidas no alcohólicas en todos los establecimientos que participen en esta iniciativa pública.

El Ayuntamiento de Viena, una ciudad con unos 1,7 millones de habitantes, invertirá 40 millones de euros (43,4 millones de dólares) en estas ayudas para el sector gastronómico.

Austria permite a partir del viernes, 15 de mayo, la apertura de restaurantes y cafeterías tras dos meses de cierre por la pandemia.

Para ello, los establecimientos deberán cumplir una serie de exigencias sanitarias, incluyendo suficiente distancia entre las mesas y la obligación para el personal de llevar mascarillas.

A pesar de la apertura, el sector gastronómico austríaco teme una caída de su facturación de entre el 40 y 50 % este año, no solo por las restricciones que limitan el número de clientes tras la reapertura sino también por la ausencia de turistas.



Viena registró el año pasado unos 17 millones de pernoctaciones de turistas, un número que este año no podrá alcanzar ante el cierre temporal de fronteras decretado por los países de la Unión Europea por la pandemia. EFE