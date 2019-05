Alimentos que aceleran el envejecimiento

Todos queremos lucir jóvenes y retrasar los primeros signos de envejecimiento; sin embargo, cuidar de tu piel con cremas u otros productos de belleza no es suficiente.

Aunque no lo creas, algunos alimentos pueden acelerar el envejecimiento. Estos son solo algunos que pueden ocasionar que luzcas mayor.

- Pasteles

Casi nadie se resiste a comer pasteles, brownies o cupcakes, pero el consumir en exceso estos alimentos podría provocar que tu piel envejezca.

De acuerdo con un estudio publicado por el sitio Science Direct, el ingerir demasiada azúcar provoca que la glucosa se una con las proteínas y grasas, a esto se le conoce como glicación. La unión de estos componentes afecta el colágeno, responsable de la firmeza en la piel, por lo tanto podrían aparecer arrugas antes de tiempo.

- Papas fritas

La papa es uno de los alimentos más versátiles, ya que se puede preparar de muchas formas. Pero si a ti te encantan las papas fritas, ten cuidado porque podrían hacerte envejecer.

Los alimentos fritos en aceite como las papas fritas liberan radicales libres los cuáles causan daño celular a la piel. Un artículo de la American Journal of Laboratory Medicine, menciona que la exposición a los radicales libres provoca reticulación, un proceso que afecta las moléculas de ADN y que puede debilitar la elasticidad de la piel.

- Café

El café es rico en cafeína, esta sustancia al ingerirla da la sensación de sentirte más despierto, es por eso que muchas personas toman café por la mañana, pero la cafeína puede traer consecuencias a tu piel.

Clinical and Experimental Dermatology hizo un estudio en el que encontraron que tomar café varias veces a lo largo del día puede afectar la falta de sueño, y el dormir poco está relacionado con el aumento de signos de envejecimiento como arrugas y ojeras.

- Alcohol

Otra de las bebidas que está vinculada con el envejecimiento es el alcohol. Este líquido si se consume en exceso podría provocar hinchazón, enrojecimiento y arrugas.

La Universidad de Oregón publicó un artículo en el que encontró que el alcohol reduce los niveles de vitamina A en el organismo.

Esta vitamina es la responsable de la producción de colágeno y células nuevas. La falta de vitamina A puede causar la aparición de arrugas y pérdida de elasticidad en la piel.

- Consumo de productos lácteos

El consumo excesivo de productos lácteos puede hacerte lucir con más edad. Un estudio afirma que el comer yogur, quesos y demás derivados de la leche puede aumentar la inflamación en el cuerpo, lo que produce estrés oxidativo. Este proceso está relacionado con el envejecimiento prematuro.

Ahora que sabes el efecto que tienen, te recomendamos que moderes su consumo así podrás retardar el envejecimiento.