Alimentos que no debes comer en la noche

¿Has notado que después de cenar pesado te cuesta más trabajo dormir y tienes molestias estomacales? Esto tiene una explicación y se debe a que algunos alimentos dificultan la digestión por la noche y generan malestares al momento de intentar conciliar el sueño.

La nutrióloga Fernanda Alvarado escribe en su blog, que: si bien el trastorno del sueño es un problema multifactorial, la alimentación es imprescindible para lograr dormir profundamente.

Por ello aquí te decimos qué alimentos debes evitar comer en la noche:

- Embutidos

Las salchichas y algunos chorizos son productos muy procesados así que no es recomendable comerlos por la noche ya que el cuerpo tiene problemas para digerirlos y esto evita que descanses de manera correcta.

- Carnes rojas

En su mayoría cuentan con grasas saturadas las cuales evitan que se digieran fácilmente y no solo eso, un estudio realizado por la Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) afirma que el consumo de estas grasas son la principal razón de las enfermedades crónicas de las sociedades modernas, por eso es importante racionar su ingesta y evitarla para la cena.

- Alimentos ácidos

La acidez puede propiciar que tengas dificultades al dormir, cuando ingieres alimentos con vitamina C, y padeces algún trastorno estomacal, probablemente el resultado será una digestión pesada y un mal descanso.

- Picantes

Poseen diferentes especias que pueden provocar que tengas acidez estomacal así como inflamación, y si los consumes en la noche, no hará digestión y propiciará que no tengas una buena conciliación del sueño.

- Legumbres

Una de las desventajas de algunas legumbres es que al comerlas es probable que tengas inflamación y con ello gases. Este alimento es recomendable en el día para una mejor digestión.

Prefiere comerlos durante el día para que tengas una buena salud y nada se interponga entre tu buen descanso y tú.