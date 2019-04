Alimentos que no debes llevar a la oficina en época de calor

En época de calor los alimentos que sueles llevar en tuppers pueden no ser los indicados para la hora de la comida en el trabajo. Esto debido a las bacterias que pueden proliferar en los alimentos a causa de las altas temperaturas y permanecer varias horas en el refractario.

El microorganismo más común que puede dañar al cuerpo por llevar alimentos no adecuados en los tuppers, es el E. Coli.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) la define como una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros animales de sangre caliente, aunque algunas cepas son inofensivas, otras pueden causar graves enfermedades por transmisión alimentaria.

La FAO (Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) recomienda para la prevención de E. Coli, un listado de alimentos que se pueden contaminar, y que no se deben poner en tuppers para la hora de la comida.

1. Leche y derivados lácteos. Todo lo que contenga derivación láctea no es conveniente.

2. Comidas con salsas como el espagueti, y en general alimentos caldosos.

3. Carne, evita llevarla en tupper a la oficina, mejor cómela en casa.

4. Pescado. Por el calor, estos alimentos tienden a perder sus propiedades y su textura.

5. En cuestión de verduras, evita poner en el tupper lechuga, espinacas y hongos, aunque sean muy nutritivos, pues de acuerdo con The Water & Coffee Company, el exceso de calor y estar tapados no ayuda a su conservación.

6. Respecto a las frutas, el melón tampoco es una buena idea para llevarlo a la oficina en tupper.