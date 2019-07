Alimentos que te dan energía, además del café

Para todos es importante tener energía durante el día para así realizar las actividades cotidianas. Muchos recurrimos al café, ya que es una de las bebidas que nos llena de vitalidad; sin embargo, hay personas que no les agrada el café o llega a alterarlas.

Existen otros alimentos que también pueden dar energía, te mostramos algunos de ellos.

1. Salmón

Uno de los alimentos que te dan energía es el salmón. Este pescado es rico en proteínas y ácidos grasos como el Omega 3.

De acuerdo con un artículo publicado por la revista de Oncología Clínica, los ácidos grasos como el Omega 3 reducen la inflamación en el cuerpo, la cual es una causa común de cansancio.

2. Plátano

Esta fruta es recomendada para obtener energía.

El plátano contiene potasio, carbohidratos y vitamina B6. Estos componentes, de acuerdo con un estudio de la revista científica "Plos One" pueden ayudar a aumentar los niveles de energía en el cuerpo y además, es una fuente de energía durante el ejercicio.

3. Manzana

La manzana es una de las frutas más consumidas durante el desayuno.

Esta fruta contiene azúcares naturales y fibra, estos componentes pueden proporcionar una liberación de energía lenta, esto de acuerdo con un estudio publicado por la Academia de Oxford.

Por si fuera poco, las manzanas son una fuente de antioxidantes, una investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos demostró que los antioxidantes pueden retardar la digestión de los carbohidratos, por lo que se puede liberar energía durante un tiempo más prolongado.

4. Té verde

Muchos necesitan tomar café por las mañanas, pero el sabor no es agradable para todos.

Sin embargo, una alternativa de esta bebida es el té verde. Al igual que el café, el té verde contiene cafeína la cuál puede incrementar los niveles de energía.

Este té puede disminuir la fatiga al aumentar la descomposición de grasa y la liberación de la hormona norepinefrina, esto de acuerdo con un artículo publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

5. Espinaca

La espinaca contiene calcio, magnesio y hierro, este último de acuerdo con un artículo publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos es una fuente de energía para el cuerpo.

Este mineral aumenta la producción de glóbulos rojos, una de las funciones de los glóbulos rojos es que suministra el oxígeno suficiente a las células, esto combate el cansancio que puede generarse.