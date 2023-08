Así es el proceso de elaboración de la cerveza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Cerveza para rendir homenaje a la bebida.

Lo que comenzó como una celebración de un bar en California, Estados Unidos, ahora se lleva a cabo el primer viernes de agosto.

Dicha celebración ya es internacional, pero no en todos los países se lleva a cabo el mismo día. Por ejemplo, en Alemania se festeja el 23 de abril.

La mayoría de las personas han probado esta bebida, y en la actualidad hay diversos tipos para cada gusto.

Pese a que muchos han disfrutado el sabor de la bebida alcohólica; quizá no conocen el proceso de elaboración.

Es por ello que aquí te lo decimos, y de acuerdo con una formación de un artículo de Los Cervecistas, para que la cerveza llegue a tus manos pasa por siete procesos.

Malteado

En este primer paso, los granos de cereal o cebada pasan por un proceso de germinación controlada, con la finalidad de activar las enzimas del grano.

De aquí depende si la cerveza será clara u oscura, gracias al grado de tostado que le dará el color a la bebida.

Molienda y Maceración

Ya que se ha molido el grano de cereal, pasa a ser mezclado con agua para preparar el mosto cervecero.

"El agua es el ingrediente mayoritario representando entre el 85%-90% del contenido de la cerveza final", describe el artículo.

Para el proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, y gracias a ello se producen las transformaciones para convertir el almidón en azúcares fermentables.

Filtración de mosto

Luego de la maceración, se separa el mosto líquido de los restos de malta.

Para ello, se filtra el mosto para separar el líquido del material sólido (bagazo). Los desechos sólidos, por lo general, son utilizados para alimento de animales.

Cocción

Así es, la cerveza pasa por un proceso de cocción; pero no es con aceite, sino que el mosto se lleva a ebullición para que aporte amargor y aromas.

"Durante esta etapa se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables", se lee en el artículo.

Probablemente sea el paso más rápido, ya que demora aproximadamente una hora, depende del estilo de cerveza.

Luego de la cocción, el mosto final es sometido a una especie de centrifugado.

Fermentación

En este paso se deja enfriar y airear el mosto para luego sembrar la levadura. Este procedimiento se lleva a cabo en tanques conocidos como fermentadores.

En el artículo detallan que: "Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2, al tiempo que se generan una gran variedad de compuestos, muchos de los cuales contribuyen a darle los aromas característicos tan populares de la cerveza".

Además, en este proceso se utilizan dos "familias" de levaduras: lager y ale.

Maduración

Llegamos casi al final del proceso de elaboración de la cerveza, en este penúltimo paso el líquido resultante requiere de un período de maduración, de allí el nombre.

"La cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas logrados durante el proceso se estabilicen y se consiga el justo balance entre los diferentes matices", explican en el texto.

Envasado

Este es el último paso, y de acuerdo con el artículo de Los Cervecistas, se lleva a cabo al término de maduración de la cerveza.

La cerveza pasa por un último filtro para separar las partículas de levadura que aún se encuentren en suspensión, y luego se envasa en diferentes formatos para su consumo.