Champagne ya se bebe más fuera de Francia y cada vez más lejos

Por primera vez desde hace un siglo, en 2018 se bebió más champagne fuera de Francia que en el país donde se elabora y, siguiendo las tendencias de los últimos años, las exportaciones se orientaron a mercados cada vez más lejanos, que también son más prometedores.



El año pasado se vendieron 301,9 millones de botellas de champagne en todo el mundo, lo que significó una caída en volumen del 1,8 %, aunque en términos de valor hubo un incremento del 0,3 % hasta casi 4.900 millones de euros, según el Comité Interprofesional del Vino de Champagne (CIVC).



Más de la mitad de ese champagne que sale de las 34.000 hectáreas de viña de la región que le da nombre, en concreto un 51,3 %, se exportó, lo que no ocurría desde la Primera Guerra Mundial, dijo este martes a Efe el responsable de la comunicación del CIVC, Thibaut Le Mailloux.



Una de las razones del descenso en Francia (un 4 % en volumen y un 1,8 % en valor) es que desde hace años "los franceses beben menos vino" en general, aunque al mismo tiempo consumen champagne de gama más alta, señaló Le Mailloux.



Las ventas en Francia se vieron penalizadas por las protestas de los "chalecos amarillos" desde noviembre, que dificultaron la distribución en el peor momento: los tres últimos meses del año suponen la mitad del consumo.



Eso no pudo compensarse por el pico de ventas (300.000 botellas suplementarias) constatado por las celebraciones de la victoria de Francia en el Mundial de fútbol de Rusia en julio.



El Reino Unido, aunque se mantuvo como segundo mercado del champagne en cantidad con 26,7 millones de botellas (-3,6 %), fue el tercero en valor con 406 millones de euros (-2,2 %), superado por segundo año consecutivo por Estados Unidos, con 577 millones de euros y 23,7 millones de botellas (+2,7 %).



Japón fue otro de los destinos más dinámicos, con una subida del 5,5 % en volumen (13,6 millones de botellas) y 203 millones de facturación.



Le Mailloux destacó que Japón "es el gran milagro para el champagne " porque, pese a su estancamiento económico y al envejecimiento de la población, las ventas han crecido allí de forma ininterrumpida desde 2009.



En cuanto a China, "emerge cada vez más" y, si se junta con Hong Kong y Taiwán, en 2018 consumió 4,7 millones de botellas (+9,1 %) y aportó "casi 100 millones de euros de cifra de negocios".



Pero el gigante asiático no es la única gran promesa de cara al futuro para el CIVC. En la región también lo son Corea del Sur y Tailandia.



El responsable de comunicación consideró igualmente "prometedor" México, que tuvo un alza del 4,8 % en volumen, hasta 1,7 millones de botellas, o Sudáfrica, que dio un salto del 38,4 % y superó por primera vez el millón de botellas.



Europa occidental es para el champagne un mercado "maduro", con un potencial muy inferior. No obstante Italia progresó el pasado año un 4,3 % en valor hasta 7,3 millones de botellas (-0,2 % en volumen) y España un 2,2 % con 4,1 millones de botellas (+1,4 %), que colocaron al país como séptimo mercado