'Cilantro Cool', el refresco saludable creado por estudiantes mexicanos

Durante los días de calor, tomar refresco y otras bebidas azucaradas es la primera opción de muchos mexicanos. De acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, aproximadamente, una persona consume 163 litros al año, lo que contribuye a la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.

En la búsqueda por controlar esos índices, estudiantes de la Ingeniería en Biotecnología y de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biotecnólogo de la Universidad del Valle de México (UVM), Campus Veracruz, han creado una alternativa saludable. Descubre en Menú de qué se trata.

¿De qué está hecho "Cilantro Cool", el refresco saludable?

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la UVM, esta bebida fue creada por 6 estudiantes, quienes decidieron llamarla "Cilantro Cool". Se concibió como una opción más saludable dentro del competido mundo de los refrescos.

El proyecto nació como parte de una jornada estudiantil enfocada en promover iniciativas con impacto social, ambiental y en la salud. Así, lo que comenzó como una actividad académica al poco tiempo se convirtió en un producto de gran difusión.

Según se lee en el comunicado, la inspiración detrás de esta bebida surgió de una receta tradicional del municipio de Omealca, de donde provienen 2 integrantes del equipo.

En dicha comunidad es común beber agua con cilantro para refrescarse en los días calurosos. A partir de esa idea, los universitarios crearon una bebida gasificada, mezclándola con cítricos como el limón y la naranja.

Gracias a los conocimientos en ingeniería y biotecnología de Neferthary Edith Gallegos Palacios, Valeria Hernández Ramos, Edwin Nataniel Sosa Almendra, Arath Manuel Cacho Alvarado, Ares Aryok Antonio Hernández y José Manuel García Contreras fue posible desarrollar una fórmula sin azúcar añadida ni conservadores, lo que la convierte en una alternativa saludable y natural.

¿Qué tan saludable es este refresco de cilantro?

Durante la jornada estudiantil, Valeria Hernández, una de las estudiantes detrás del proyecto, señaló que el cilantro "tiene un perfil de sabor muy fresco y ligeramente cítrico, que armoniza muy bien con otros sabores ácidos." Además, explicó que este refresco utiliza infusiones de cáscaras de frutas, lo que también lo hace sustentable en su producción.

Si bien contiene stevia como edulcorante natural, sus niveles calóricos no se ven afectados pues, de por sí, son bajos. Otros nutrientes que aporta son vitamina K y C, provenientes del cilantro y la mezcla de cítricos.

A la par, los estudiantes puntualizaron que el proceso de elaboración es artesanal, tomando de 2 a 4 horas para generar de 2 a 4 litros por lote. Y, de salir a la venta, una botella de 100 ml podría tener un costo aproximado de $25.

Actualmente, este proyecto se encuentra en las primeras fases de la incubadora de empresas que la UVM ha visto nacer. Y aunque competir con las grandes refresqueras es todo un reto, la visión de los creadores a largo plazo es optimista.

¿Cuál es el consumo de refresco en México?

En México, el consumo de productos con niveles elevados de sal, grasas y azúcares añadidos se ha convertido en un problema de salud. En particular, los refrescos son uno de los factores para el desarrollo de sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con datos de El Poder del Consumidor, en promedio, cada mexicano consume 163 litros de refresco al año, cifra que se refleja en el aumento de enfermedades crónicas, diabetes y ciertos padecimientos metabólicos.

De igual manera, el Instituto Nacional de Salud Pública de México estima que el consumo de dichas bebidas se relaciona con hasta el 7% de las muertes de adultos en nuestro país.

Por lo anterior, la creación de alternativas saludables como "Cilantro Cool" representa un avance en materia de salud nutricional. Y es que no solo ofrece una opción refrescante sin azúcar ni conservadores, sino que también desafía una cultura de consumo arraigada.

En un país donde los refrescos industriales contienen aditivos, cafeína y edulcorantes -mismos que pueden alterar la microbiota intestinal y fomentar la resistencia a la insulina- iniciativas como esta apuntan hacia un futuro más consciente, equilibrado y sustentable para los consumidores.