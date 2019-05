Cinco alimentos de origen mexicano que nos enorgullecen

México es un país que cuenta con gran variedad de ingredientes únicos en el mundo.

A continuación te presentamos cinco alimentos de origen mexicano que enorgullecen a cualquier mexicano.

1. Aguacate. El aguacate es uno de los productos más populares en el mundo y de origen mexicano. Con él se pueden acompañar diversas comidas y claro, elaborar el exquisito guacamole.

Además, un estudio encontró que comer aguacate ayuda a recudir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

2. Chile. La palabra chile viene del náhuatl "chilli" y sin duda la comida mexicana no sería la misma sin el picante.

Existen más de 64 tipos de este producto y de acuerdo con un estudio, el consumir 3 gramos de chile por día, durante 6 semanas, podría mejorar la acidez estomacal en aquellas personas que padecen reflujo.

También se ha encontrado que el chile es un antiséptico y antiinflamatorio.

3. Nopal

Otro de los alimentos de origen mexicano es el nopal. El consumo de nopal puede traer varios beneficios a nuestra salud.

Un estudio realizado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) encontró que este producto estimula la secreción de insulina, por lo que es recomendado para las personas que padecen diabetes.

También se encontró que disminuye el nivel de colesterol en la sangre.

4. Maíz

Sin duda el maíz es el alimento principal de la comida mexicana. Con él se pueden elaborar muchos productos como las tortillas que son indispensables a la hora de la comida y sin ellas no podríamos disfrutar de unos ricos tacos.

Un artículo publicado en el 2013 menciona que el maíz contiene antioxidantes llamados zeaxantina y luteína, los cuáles podrían ayudar a prevenir problemas en la vista como las cataratas.

5. Cacao

El cacao es uno de los alimentos de origen mexicano que nos hace felices a muchos ya que gracias a él se puede obtener el chocolate.

El consumo de este producto se remonta a la época de los mayas quienes lo consumían en una bebida y además lo utilizaban como moneda.

Además de delicioso, el cacao puede ayudar a bajar la presión arterial y a reducir el riesgo de ataques al corazón, esto de acuerdo con un artículo publicado por el "Journal of Nutrition".