Cinco respuestas a mitos sobre la leche

Con motivo del Día Mundial de la Leche que se conmemora este domingo 1° de junio, 5 mitos y realidades alrededor de su consumo:

La leche no es imprescindible para el calcio y es fácilmente sustituible por otros alimentos. Aun cuando existen otros alimentos distintos a los lácteos, ricos en calcio como condimentos y especias de origen vegetal, no hay uno tan completo como la leche que contenga lactosa, vitamina D y otros péptidos bioactivos que faciliten la absorción del calcio, el cual contribuye a mejorar la calidad nutricional de la dieta. Consumir lácteos engorda. La grasa que aporta la leche sirve para transportar algunas de las vitaminas que contiene (vitaminas liposolubles: A, D, E y K). El contenido de grasa de la leche es del 3.5% en leche entera, 1.8% en semidesnatada y el 0.8% en desnatada. Se puede afirmar que la leche aporta gran cantidad de nutrientes con un contenido calórico muy limitado. La leche y otros productos lácteos aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares Si bien una elevada ingesta de grasa saturada aumenta el riesgo cardiovascular, las grasas saturadas que tiene la leche en su composición, no representan un efecto negativo. Contiene ácido esteárico y oleico que disminuyen el porcentaje de colesterol sanguíneo y de ácido linoleico, además de compuestos como el calcio, proteínas y otros componentes bioactivos benéficos para la salud. La leche contiene antibióticos y hormonas Existen estándares estrictos implementados para garantizar que la leche sea segura. Se realizan pruebas al producto para detectar antibióticos en cada etapa del proceso de entrega; en la granja, antes de ser transportada y nuevamente en la planta procesadora de productos lácteos. Cada una de estas pruebas determina que la leche no contiene antibióticos ni hormonas. Los intolerantes a la lactosa no pueden tomar leche ni derivados lácteos Se ha comprobado que la mayoría de los adultos intolerantes a la lactosa toleran hasta 12g de lactosa al día en una única toma sin síntomas, lo que equivale a un vaso de leche de 250ml. Además, por su proceso de elaboración en productos como el queso o yogur presentan poca o nula lactosa.

El Día Mundial de la Leche, establecido a partir de 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el propósito de incentivar el consumo de productos lácteos en todo el mundo

"La leche es un alimento indispensable, pues además de proveer nutrientes esenciales, contribuye a la síntesis natural de la vitamina D, sobre todo cuando no se puede obtener directamente de la exposición solar", explicó Eduardo Vargas, gerente técnico para Ganado Lechero de MSD Salud Animal en México.

La leche es un alimento de gran importancia para los mexicanos no solo debido a sus atributos nutricionales, sino que también gracias a la relevancia de la industria pecuaria para el país, pues de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al tercer trimestre de 2019 México ocupó la octava posición en la producción mundial de leche de bovino5, siendo los principales productores nacionales, los estados de Jalisco (20.3%), Coahuila (11.3%) y Durango (10.2%).