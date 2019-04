Comer nueces podría reducir el riesgo de cáncer

Estos frutos secos, además de ser deliciosos, le aportan beneficios a tu salud, como los que a continuación te contamos.

De acuerdo con un estudio publicado por US National Library of Medicine National Institutes of Health, el consumo de nueces reduce el riesgo de cáncer de colon, endiometral así como de cáncer de páncreas.

- Corazón sano

En otro estudio se resalta que la ingesta regular de más de tres tipos de nueces se asocia con un riesgo menor de sufrir padecimientos cardiovasculares.

- Contribuyen a la ingesta diaria de proteínas

Por otro lado, las nueces son buena fuente de proteínas, las cuales al combinarse con cereales dan como resultado proteína de calidad similar a la animal, señala la Fundación Española para la Nutrición.

- Calidad de la sangre

También contiene minerales y vitaminas, en especial B6 que contribuye a la formación normal de los glóbulos rojos.

- Grasas saludables

Aportan ácidos grasos que mantienen el equilibrio de las grasas; así como Omega 3, un importante antioxidante, afirma US National Library of MedicineNational Institutes of Health.