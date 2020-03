Con las mesas vacías por el coronavirus, chefs del mundo dan batalla más allá de la cocina

En la crisis sanitaria global más sin precedentes de nuestro tiempo, la industria hotelera está sufriendo como nunca antes. Mientras que el personal médico de todo el mundo cuida a los enfermos durante la pandemia de COVID-19, los restaurantes y bares tratan de mantener sus negocios a flote y pagar a su personal.

Reconociendo que "muchos de los restaurantes cerrados por el coronavirus no volverán a abrir", la revista especializada The World's 50 Best Restaurants publica 11 iniciativas aportadas por chefs y empresarios restauranteros del mundo.

Después de haber cerrado todos sus restaurantes de Washington DC y Nueva York, el chef José Andrés ha transformado muchos de ellos en cocinas comunitarias. A través de # ChefsforAmerica , Andrés también envía comidas envasadas individualmente a personas necesitadas en las áreas de Bronx y Queens en Nueva York.

En Westchester, Nueva York, una coalición de chefs, incluido Eric Korn, se ha comprometido a hacer un millón de galones de sopa para las comunidades circundantes bajo la iniciativa @ MillionGallons . En Copenhague, Rasmus Munk de Alchemist ha comenzado una organización sin fines de lucro llamada JunkFood para proporcionar comidas saludables a las personas sin hogar cuyos refugios pueden estar cerrados o llenos. Munk está llamando a chefs voluntarios.

Los restauradores y meseros de todo el mundo están solicitando a sus gobiernos que brinden apoyo específico a la industria hotelera, con varias demandas y actualizaciones que se realizan diariamente. En el Reino Unido, algunos verán alivio de las tasas comerciales y un paquete de préstamos a nivel nacional, pero los propietarios están pidiendo planes de rescate de empleados para salvar empleos y moratorias para evitar que pierdan sus propiedades.

Como muchos restaurantes cierran sus puertas por un período de tiempo indefinido, los equipos de cocina están trabajando para adaptar sus menús para que los clientes aún puedan ordenar comida para llevar o entrega y, a su vez, apoyar a una industria cada vez más frágil. En la Ciudad de México, Quintonil ha creado opciones limitadas de comida para llevar en envases biodegradables con el fin de continuar apoyando toda su cadena de suministro.





En Copenhague, el equipo de Relae ha reutilizado su panadería Mirabelley restaurante como tienda de abarrotes que vende pasta fresca, pan, pasteles y queso. Si bien la salud y la seguridad siempre han sido primordiales en estos restaurantes, los chefs ahora están implementando medidas adicionales para garantizar la seguridad de los alimentos, y los expertos han dicho que es poco probable que el virus se transmita a través de alimentos o paquetes. Los servicios de entrega sin contacto están cada vez más disponibles.

Con muchos de los trabajadores del mundo atrapados en casa, nunca ha habido un mejor momento para desempolvar esos libros de cocina y aprender a hacer ese plato que siempre has querido dominar. Afortunadamente, los mejores chefs del mundo están disponibles para ayudar, con muchas publicaciones de recetas y videos en sus canales de Instagram. Bajo la iniciativa # KitchenQuarantine , el chef de Osteria Francescana, Massimo Bottura, mantiene a los seguidores entretenidos con videos de cocina y preguntas y respuestas optimistas desde su casa con sus dos hijos y su esposa Lara Gilmore .





En Lima, José del Castillo, de Isolina, está publicando recetas para consolar las comidas peruanas, y un canal y hashtag en español # YoMeQuedoEnCasaCocinando('Me quedo en casa cocinando') se lanzó con chefs como Andoni Luis Aduriz de Mugaritz . El barman londinense Ryan Chetiyawardana también publicará cócteles en Instagram .

No solo los restaurantes están sufriendo, sino también los productores y toda la cadena de suministro. Para apoyar a los pequeños agricultores cuyos productos se desperdiciarían mientras los restaurantes están cerrados, el restaurante berlinés Ernst ha creado un nuevo servicio que vende cajas de productos a los locales. En Bristol, Reino Unido, el chef Peter Sanchez Iglesias de Casamia está vendiendo paquetes de los ingredientes utilizados en sus restaurantes. En Londres, el chef José Pizarro ha convertido su restaurante en una tienda que vende los productos que el restaurante generalmente cocinaría.

Las cadenas de suministro están rotas. Los comedores están vacíos. Las barras traseras se han agotado y el ritmo regular de la gastronomía global se ha detenido en gran medida. Pero ahora es el momento de mostrar qué industria realmente sorprendente puede ser.