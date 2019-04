Conoce el uso de las etiquetas en las frutas

Cuando compramos una fruta o una verdura no solemos prestar mucha atención a la etiqueta que tiene pegada en su exterior, por el contrario, la quitamos y la desechamos, pero lo que no sabes es que puede contener información importante relacionada a la manera en que se cultivó.

A los números que aparecen en las etiquetas de las frutas y verduras se les conoce como códigos PLU o Price Look Up. Esta serie de números sirven para identificar el modo de cultivo, tamaño y la zona en la que se produce una fruta o una verdura para así ayudar a los supermercados a establecer su precio, aunque cabe destacar que su uso no es obligatorio.

Los códigos PLU son asignados por la Federación Internacional para los Estándares de Productos (IFPS por sus siglas en inglés) y, de acuerdo con una publicación en su página oficial, los códigos están compuestos por cuatro o cinco dígitos que indican el tamaño, la variedad del producto y la forma en que se cultivaron.

Los alimentos que tienen en su etiqueta un número PLU de cuatro dígitos indican que son cultivados de manera tradicional, esto incluye el uso de pesticidas en el proceso. Por otra parte, los alimentos con número PLU de cinco dígitos que comienzan con el número 9, indican que son productos orgánicos.

Anteriormente se utilizaban etiquetas de cinco cifras que empezaban con el número 8, estas indicaban que los alimentos eran organismos genéticamente modificados, aunque, de acuerdo con un comunicado de la IFPS, se descontinuó su uso para tales fines por no mostrarse en las tiendas.