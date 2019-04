Conoce los beneficios del agua de jengibre

El agua de jengibre se ha utilizado en la medicina tradicional asiática por sus múltiples beneficios. Aquí te diremos cuáles son algunos de ellos.

De acuerdo con información publicada en "US National Library of Medicine National Institutes of Health", el jengibre retrasa el proceso de envejecimiento, esto se debe a que es rico en antioxidantes, las moléculas encargadas de luchar contra los radicales libres. Y al tomar un vaso con agua, te ayuda a saciar el hambre, es decir, provoca un efecto de satisfacción en el estómago. Además, activa los riñones para orinar más a menudo y limpiar las vías urinarias.

Si padeces de dolores, el agua de jengibre podrá ayudarte con esos malestares ya que ayuda a la desinflamación de las articulaciones, asegura una publicación de Diet & Weight Management, y es eficaz contra el dolor, sobre todo en condiciones como el reumatismo o la osteoartritis; esto se debe a los gingeroles, el componente principal del jengibre y responsables del sabor picante y de las propiedades antiinflamatorias. Y ya que contiene grandes cantidades de fibra te ayudará a mejorar tu digestión, agilizando la motilidad gastrointestinal. Incluso, elimina las toxinas que no son necesarias para el cuerpo.

El agua de jengibre también reduce los niveles de colesterol, y es eficaz para regular la presión arterial y diluir la sangre, además te ayuda a bajar el nivel de colesterol en sangre, aseguran estudios. Por otra parte, si te encuentras enfermo de gripe o resfriado el agua de jengibre podrá ser tu solución, debido a que mejora la respiración y alivia los síntomas de tos, favoreciendo la expectoración. Por si fuera poco, es un antidepresivo natural y disminuye las migrañas al bloquear los efectos de la prostaglandina.

- Hazlo en casa

Para preparar agua de jengibre, calienta 1 litro de agua, cuando esté en punto de ebullición coloca de 4 a 5 rodajas o 2 cucharadas de jengibre rallado. Hierve 2 minutos. Finalmente déjala reposar por 10 minutos y agrega el jugo de dos limones.

La cantidad recomendada de jengibre es de 1 a 2 gramos por día para obtener sus beneficios, serán mayores cuando el jengibre se encuentra fresco y no en polvo.