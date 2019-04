Curiosidades de los hotcakes

Hoy tenemos el pretexto perfecto de disfrutar un dulce, esponjosito y rico platillo: el pancake. Para unirnos a la celebración del día del pancake, te traemos 7 curiosidades que probablemente no sabías de los pancakes.

1. Los romanos fueron responsables de esta deliciosa creación.

La mayoría de los historiadores gastronómicos coinciden en que el origen de los pancakes se remonta a un platillo inventado por los romanos conocido como Alita Dolcia, elaborado a base de leche, harina, huevo, especias y untado con miel, este platillo que se vendía afuera de las plazas romanas, es algo así como el papá de los pancakes que conocemos hoy en día.

2. Se celebra en martes.

El Día del Pancake también conocido como "martes del pancake" se celebra el último día antes de la Cuaresma, martes para ser exactos. La celebración de este mantecoso platillo parte de la costumbre que seguían los cristianos antes de la Cuaresma, sacaban de su despensa todo el azúcar, grasas y huevos para evitar la tentación de consumirlos durante este periodo, claro que no tiraban estos ingredientes, en su lugar cocinaban grandes cantidades de pancakes caseros.

3. La primera mezcla para pancakes.

La primera mezcla de pancakes en el mundo fue hecha por RT Davis Milling Company en 1890. Nancy Green, narradora y cocinera, se convirtió en la vocera de la mezcla Aunt Jemima con su personaje Jemima Green.

4. Tipos de pancakes más populares.

Según una encuesta publicada en el sitio National Day, estos son los 5 tipos de pancakes más populares y favoritos para preparar:

- Mantequilla (33%)

- Blueberries (19%)

- Chispas de chocolate (18%)

- Originales (15%)

- Plátano (8%)

5. Toppings para pancakes más populares.

Las encuestas también revelaron cuáles son los toppings más populares entre los americanos para acompañar los mañaneros pancakes:

- Jarabe de maple (62%)

- Mantequilla (10%)

- Fruta fresca (8%)

- Mermelada (4%)

- Mantequilla de maní (4%)

6. Cifra de Récord Guiness.

El Guiness World Record de la mayor cantidad de pancakes servidos en ocho horas es de 34,818, se realizó el nueve de mayo de 2019 en Atlanta, Estados Unidos.

7. El pancake más grande del mundo.

La Cooperativa Union Ltd con sede en Manchester, Inglaterra, fabricó un panqueque de 15.01 m de diámetro y 2.5 cm de profundidad el 13 de agosto de 1994, estableciendo así el Record Guiness al pancake más grande del mundo.