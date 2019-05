Dinamarca gana la VIII Copa Jerez y España el título de mejor sumiller

El equipo de cocinero y sumiller de Dinamarca, del restaurante Clou (una estrella Michelin), ganó la VIII Copa de Jerez, único concurso internacional sobre armonías de cocina y vino en el que el español Enrique García Albelda, de BonAmb (Alicante), se llevó el premio de mejor sumiller.



El Teatro Villamarta de Jerez (España) acogió este miércoles por primera vez en su escenario un espectáculo de cocina con siete equipos elaborando a contrarreloj sus entrantes, platos principales y postres armonizados con jereces para convencer a un jurado presidido por Josep Roca, sumiller de El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin en Gerona.



Los siete equipos finalistas, escogidos tras competiciones en sus propios países, procedían de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos y suman seis estrellas Michelin.



Los daneses Jonathan K. Berntsen (sumiller) y Martin G. Sørensen (que además se llevó el galardón al mejor chef) trabajan en Clou, un pequeño restaurante de Copenhague que ensalza la unión entre vino y cocina y que convenció al jurado con su vieira con aromas verdes acompañado de Fino Classic, su pichón con confit de cítricos con Soluqua Oloroso, y su plátano con mantequilla dorada, regaliz y aceite de oliva con Pedro Ximénez Tradición.



Josep Roca destacó que se trataba de un menú "con pocos ingredientes pero con gran complejidad" y alabó especialmente un postre que "ha hecho que se entendiera mejor que nunca qué es un maridaje, en el que todos los ingredientes hacen que la experiencia sea muchísimo mayor y única" y que se llevó el galardón al mejor maridaje en su categoría.



El dúo integrado por el cocinero Pau García Más y el sumiller Enrique García Albelda, ambos del 'biestrellado' BonAmb de Jávea (Alicante) se llevó los premios al mejor sumiller y al mejor maridaje con plato principal con su hermanamiento de amontillado y fondillón, maridado con Amontillado 54 de Bodegas Osborne con entre 60 y 70 años de vida, con el que querían "dar un poco de felicidad al jurado", explicó a Efe el sumiller.



García Albelda destaca que los jereces "cubren un gran espectro con vinos secos, medios y dulces" y suponen "el sueño de un sumiller" a la hora de combinarlos con platos por su versatilidad, aunque considera que aún no gozan de todo el prestigio que merecen.



Kim Reisig, del restaurante holandés Cheval Blanc, con una estrella Michelin, fue reconocido como Sumiller del Futuro en esta Copa Jerez, único concurso internacional de cocina y vino concebido para dar a la sala y a la bodega tanta importancia como a la cocina y organizado por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla en colaboración con Fedejerez.



El jurado lo integraron además de la Master of Wine Sarah Jane Evans, el crítico gastronómico José Carlos Capel, el sumiller François Chartier y el presidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez y Manzanilla, Beltrán Domecq.



Copa Jerez Forum & Competition arrancó ayer con ponencias de expertos mundiales que presentaron el éxito de los "sherry bar" en el mundo, la nueva coctelería con jereces, armonías con alimentos que otros vinos no soportan, el auge de los vinos del Marco en la alta gastronomía o una clase magistral de vino, cocina y flamenco a cargo del Corral de la Morería (Madrid), único tablao flamenco con una estrella Michelin.