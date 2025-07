¿Dónde disfrutar de una feria de mole y la gastronomía indígena?

¿Buscas un plan corto para este verano y disfrutas de las experiencias culturales y gastronómicas? Entonces no te pierdas la 11ª Feria del Mole y la Gastronomía Indígena, donde los sabores tradicionales se fusionan con una vibrante celebración de la riqueza folclórica del Estado de México.

¿Qué encontrarás en la 11va Feria del Mole y la Gastronomía Indígena?

Consolidándose como uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes de la región de Ocoyoacac, Estado de México, la 11ª Feria del Mole y la Gastronomía Indígena ofrece una experiencia única donde la cultura viva, los sabores, la música, los rituales y un espectáculo visual inolvidable convergen.

Este evento para toda la familia destaca principalmente por la presentación de las cocineras del pueblo Otomí Yühü, quienes deleitan con un menú en el que el mole es la estrella de la tarde.

Con recetas que se han transmitido de generación en generación, mantienen el sabor auténtico y distintivo de la región. Se utilizan chiles, especias, semillas y hierbas locales, siguiendo procesos tradicionales de molido y cocción en molcajete y comal. Además, no te pierdas otros antojitos como quesadillas, tlacoyos, caldos, tamales de frijol y tortillas hechas a mano.

La experiencia gastronómica se complementa con un itinerario cultural cuidadosamente diseñado para que cada día esté lleno de actividades que celebran las tradiciones y el folclore del Estado de México.

Uno de los momentos más emblemáticos del evento es la demostración de globos de cantoya por el maestro Gustavo Ibarra de la Mora, una tradición mexicana que se convierte en un espectáculo visual fascinante.

Estos globos, elaborados artesanalmente con papel de china, simbolizan deseos y esperanzas que se elevan al cielo, conectando a los asistentes con las raíces culturales del Estado de México y realzando la riqueza intangible de la región.

A continuación, te presentamos el programa completo para que no te pierdas ningún detalle:

Sábado 19 de julio

10:30 h Colocación de la ofrenda tradicional Yühü.

11:00 h Ceremonia de inauguración.

12:30 h Corte de listón y exposición fotográfica.

13:00 h Música folclórica con el grupo Tzayani.

14:30 h Ensamble de violines.

15:30 h Presentación de los Xitas de Corpus.

17:00 h Trío Los Cocos.

18:00 h Ensamble vocal Santa Cecilia.

Domingo 20 de julio

11:00 h Presentación del libro: "Indumentaria de los pueblos indígenas del Estado de México".

12:00 h Charla: "Mole y tradición".

13:00 h Conferencia sobre gastronomía indígena.

13:30 h Música popular mexicana.

14:00 h Compañía de danza folklórica Xochipilli Toltecayotl.

15:00 h Grupo Rolan 's.

16:00 h Interpretación de música popular.

17:00 h Demostración de globos de cantoya por el maestro Gustavo Ibarra de la Mora.

18:00 h Tarde-noche de bohemia.

Lunes 21 de julio

11:00 h Entrega de reconocimientos a las cocineras tradicionales de San Jerónimo Acazulco.

12:00 h Presentación de María Juana Peña Rubio.

12:30 h Presentación del libro "Con sabor a mole" (nuevos literatos, cuentos cortos para adolescentes).

13:30 h Actuación de Sebastián González Castro.

14:00 h Edna Pelotownski (música versátil).

16:00 h –Grupo Ilegales Son (son jarocho).

18:00 h –Danza folclórica con Lauyumari.

La Feria del Mole y la Gastronomía Indígena se convierte así en un espacio para apoyar a las cocineras indígenas, quienes con sus manos y saberes mantienen viva una tradición que podría perderse ante la modernidad, preservando técnicas y recetas auténticas y rescatando el patrimonio intangible del Estado de México.

¿Cuándo y dónde es?

Ideal para una escapada de fin de semana, la 11ª Feria del Mole y la Gastronomía Indígena se lleva a cabo cerca de la ciudad de San Jerónimo Acazulco, en Ocoyoacac, Estado de México, un destino que combina belleza natural y riqueza cultural.

El evento tendrá lugar del 19 al 21 de julio de 2025 en el Salón Hacienda Camino Real, con una entrada completamente gratuita, lo que invita a toda la familia a disfrutar de tres días llenos de actividades culturales, presentaciones artísticas y, por supuesto, la exquisita gastronomía local.

El horario general del evento será de 9:00 a 18:00 horas, ofreciendo amplias oportunidades para vivir una experiencia inolvidable.