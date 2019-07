El chef Ohno lleva carne wagyu japonesa al país del asado

Montevideo (EFE).- El chef japonés Takehiro Ohno cocinó este miércoles carne wagyu, originaria de su país, en Uruguay, país internacionalmente reconocido por la calidad de sus asados, durante un evento celebrado en Montevideo.



La residencia del embajador de Japón en Uruguay, Tatsuhiro Shindo, sirvió de marco para un acto de presentación de la carne wagyu nipona en el país suramericano, organizado por Japan External Trade Organization (JETRO) y al que asistieron, entre otros, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Enzo Benech.



El embajador, que reconoció que el "establecimiento de relaciones económicas lleva al fortalecimiento de las relaciones bilaterales", en alusión al intercambio Japón-Uruguay, definió en una breve alocución la llegada de la carne wagyu al país suramericano como "un acontecimiento histórico y sin precedentes".



Tras esta presentación, un panel moderado por Toshio Kii, director general de JETRO en Buenos Aires, contó con la presencia de Ohno y de Masashi Kato, presidente de la empresa de importación y exportación Aichi Uruguay, quienes explicaron las bondades de ese tipo de carne y mostraron sus diferencias con la uruguaya.



Posteriormente, el chef, que reside en Argentina y es muy conocido por sus intervenciones en programas de televisión, explicó a Efe que el afán de la carne de su país no es "competir con la uruguaya, que es buenísima, sino que se trata de otro producto, es carne premium".



Ohno indicó que frente a las piezas de 300 gramos de carne que pueden consumirse en Uruguay y otros países latinoamericanos, la wagyu debe degustarse "de a poquito, es como foie gras".



De hecho, para el evento celebrado este miércoles preparó una degustación con cuatro tipos de canapé (sushi de carne, filete tártaro, ensalada con carne cocida en cardo dashi y salsa de sésamo al estilo japonés, y carne a la plancha con cebolla), regada con sake nipón, para los que usó no más de "50 gramos de carne" que viajó directamente desde la prefectura de Kagoshima (sur del país).



"Es totalmente otra experiencia. Es importante probarlo para disfrutar", insistió.



El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Enzo Benech, destacó a Efe la importancia de que ambos tipos de carne "no solo puedan convivir, sino que deben convivir".



"Japón no es un gran productor de carne y nosotros sí. No podemos pensar solo en vender, sino vender y comprar. Esto habla del conocimiento mutuo y confianza entre países", explicó el titular de la cartera de Ganadería, quien insistió en que Japón y Uruguay pueden "ser perfectamente complementarios". EFE