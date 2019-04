El chocolate amargo es bueno para la salud

México es uno de los países que exporta con mayor frecuencia el cacao, tanto así que un estudio realizado por la Universidad de Nuevo León menciona que el estado de Tabasco es el principal productor de chocolate, con esto el gobierno estatal y diferentes empresarios impulsaron la iniciativa de hacer, año con año, el Festival del Chocolate, y este 2019 tendrá su décima edición.

El cacao tiene diversos beneficios que ayudan a nuestra salud, el cual es el principal ingrediente para hacer chocolate, por ello el más saludable para consumir frecuentemente es el oscuro, el que contiene al menos 70% de cacao, ya que es más cacao que azúcar. A continuación mencionaremos algunos beneficios del chocolate amargo:

- Problemas cardiovasculares

El chocolate contiene una gran cantidad de flavonoides y estos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares debido a que otorgan una sustancia que beneficia la salud del corazón, esto lo menciona el portal de nutrición Frontiers Media.

- Inflamación y estrés

La Universidad de Loma Linda en California realizó un estudio en el cual concluye que el chocolate oscuro reduce el estrés y la inflamación, además ayuda a tener buena memoria y mejorar el estado de ánimo, esto debido a que este chocolate posee un 70% cacao puro y el 30% restante es azúcar de caña orgánica.

- Antioxidante

La sustancia que brinda mayores beneficios al organismo del cacao son los flavanoles, ya que este marca un gran cambio en el proceso de la oxidación, así que un cuadrito de chocholate oscuro cada tercer día te ayudará a mantenerte joven.

Pero, como cualquier alimento, si se consume en exceso puede provocar daños a la salud, y el menos recomendable para comer es el chocolate blanco ya que es una mezcla de azúcar y no tiene cacao. Y el exceso de azúcar y grasas provoca múltiples enfermedades como caríes, sobrepeso, obesidad, diabetes y problemas cardíacos.

Según National Geographic, los componentes que tiene el chocolate blanco son: 20% de manteca de cacao, 14% de sólidos lácteos, 3.5 % de grasa láctea y aproximadamente 55% de azúcar u otros edulcorantes; esto quiere decir que dentro de la elaboración de este producto, no tiene en absoluto el componente puro del cacao.

Así que ya sabes, para obtener los beneficios del cacao es mejor comerlo en chocolate amargo, revisa la etiqueta del producto para saber que tiene al menos 70% de cacao. Y cada tercer día un cuadrito no te hará daño, al contrario, siempre y cuando tengas una dieta balanceada, no padezcas sobrepeso, obesidad o diabetes y realices actividad física.