El paso de la chef Daniela Soto-Innes por México

Con más de 60 años de historia, Nicos es uno de los restaurantes de cocina mexicana con mayor tradición en la ciudad de México y el número 37 de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica.

Su cocina se encuentra a cargo de los chefs Gerardo Vázquez Lugo y Elena Lugo, madre e hijo, quienes han recibido múltiples reconocimientos por su labor de investigación en la cocina. El más reciente, el Diners Club Lifetime Achievement Award, otorgado el año pasado por el listado Latin America's 50 Best Restaurants, encargado de reconocer a la cocina latina y parte de The World's 50 Best Restaurants, quienes ayer anunciaron que la mexicana, Daniela Soto-Innes, del restaurante Cosme, en Nueva York, recibirá el premio elit Vodka World´s Best Female Chef 2019, el próximo junio en Singapur, cuando se realice la edición 18 del listado.

Gerardo Vázquez y Elena Lugo tienen algo en común con Daniela Soto-Innes. Además de ser reconocidos por el famoso listado 50 Best, Daniela trabajó en Nicos durante su paso por México. Al respecto, platicamos con Gerardo sobre su experiencia con la ahora "Mejor chef del Mundo".

"Obviamente me da un gusto enorme. Tuve la oportunidad de felicitarla y estoy muy contento porque la considero parte de la familia. Es una chica que llegó a México porque quería aprender sobre cocina mexicana, sus raíces. Ella se había formado como cocinera en Estados Unidos pero lo que sabía sobre comida mexicana lo sabía de su casa y ella tenía la necesidad de conocer sobre la técnica e ingredientes que caracterizan a la cocina mexicana", comenta Gerardo.

Daniela estuvo en México en 2014. Trabajó tanto en Nicos, con los Vázquez-Lugo y en Pujol, con Olvera, quien se convirtió en su mentor y socio (juntos han abierto dos restaurantes y esperan abrir otro par a finales de año).

"Estuvo un tiempo haciendo prácticas con Enrique Olvera pero quiso aprender algo sobre cocina tradicional, el origen y vino conmigo. Entró como sous chef. Fue un tiempo de mucha investigación y trabajo. Implementamos la cocina de producción con ella", comenta.

Daniela ha contado en diversas entrevistas que cuando estuvo en Nicos, su primer día destazó a un cerdo, algo que asustó a las mayoras. Gerardo lo recuerda bien: "El primer día que llegó se puso a destazar un puerco y pensamos que era impresionante. Se ganó el respeto de las mayoras, cocineros, de todo mundo en Nicos, al verla trabajar desde el día uno. Ella venía a hacer prácticas y se quedó contratada ese mismo día".

"Es una chava súper joven de 28 años, al frente de un restaurante con tanto éxito en una ciudad tan difícil y competitiva como lo es Nueva York. Pero tiene de su lado, su buen humor y buen trato, características que te abren todas las puertas en toda ciudad del mundo", finalizó.