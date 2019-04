Estas son las bebidas alcohólicas con más calorías

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas desarrolla múltiples enfermedades y también puede incitar al aumento de peso debido a que contienen un gran número de calorías, las cuales pueden acumularse en el cuerpo de forma rápida de acuerdo al blog Medline Plus, además de que éstas no brindan un valor nutrimental en beneficio a la salud.

Un estudio relacionado con las bebidas alcohólicas que realizó la Federación de Nutrición en España menciona que el alcohol contiene 7 calorías por gramo en un estado puro, mientras que el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) indica de 100 gramos de alcohol puro contienen 295 calorías. Ahora, si se le agrega refresco, jugo u otros ingredientes puede dispararse la cantidad de calorías, por lo que es recomendable un consumo moderado y responsable.

Para que tengas en cuenta tu consumo, te dejamos una lista con las bebidas alcohólicas que tienen más calorías, según información del Medline Plus. Los tragos más calóricos son los cocteles por lo que ya mencionamos anteriormente, que al mezclar el alcohol con otros ingredientes, se elevan sus calorías.

Bebida. Porción / Calorías

Martini de chocolate. 74 ml / 4188

Ruso Blanco. 235 ml / 568

Piña Colada. 200 ml / 526

Cerveza (artesanal o de alto grado de alcohol). 355 ml / 170-350

Mai Tai. 145 ml / 306

Ron caliente con mantequilla. 235 ml / 292

Tequila sunrise. 200 ml / 232

Ron. 45 ml / 197

Crema de menta. 45 ml / 186

Vino tinto de postre. 90 ml / 165

Licor de café. 45 ml / 160

Licor de café con crema. 45 ml / 154