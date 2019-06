La jamaica como desinfectante y otros beneficios

La jamaica es uno de los alimentos consentidos en la cocina mexicana, principalmente para preparar agua.

Recientemente también se ha popularizado su uso como ingrediente en diversos guisos, y ahora nos sorprende con un beneficio más, como desinfectante.

Según una investigación del doctor en ciencias de alimentos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Javier Castro Rosas, la jamaica actúa contra bacterias dañinas resistentes y no resistentes a antibióticos para su uso en alimentos y medicina.

De acuerdo con una entrevista de la Agencia Informativa Conacyt, el proyecto comenzó desde hace más de 15 años, atendiendo la preocupación mundial sobre la resistencia a antibióticos.

Castro Rosas explicó que el proyecto consiste en desarrollar productos a partir de los cálices (cubierta externa de las flores) de jamaica. "Los productos están principalmente dirigidos a controlar bacterias dañinas (patógenas) resistentes a antibióticos y también tiene efecto sobre bacterias que no lo son".

La investigación reveló que la jamaica elimina más bacterias que los desinfectantes comerciales y el cloro. "Si hay mil bacterias de la tifoidea en la lechuga, el desinfectante comercial elimina sólo entre 100 a 200 bacterias, el cloro entre 400 a 500, y una simple agua de jamaica mata entre 800 a 900 bacterias", aseguró.

Sin embargo, afirmó el investigador, el agua de jamaica no elimina todas las bacterias, por lo que se han desarrollado fórmulas con jamaica y otros compuestos naturales como el vinagre o el ácido cítrico, con la finalidad de que las nuevas formulaciones sí eliminen todas las bacterias patógenas de las frutas y hortalizas.

-Otros beneficios

Disminuir la presión arterial. Según información de la página del Dr. Mercola, estudios han confirmado que la flor de jamaica contiene antocianinas (pigmentos solubles en agua), las cuales pueden ser útiles para disminuir la presión arterial.

Buen antioxidante. Investigaciones han revelado que el consumo del extracto de esta flor mejoró en los participantes de la prueba el potencial antioxidante sistémico y redujo el estrés oxidativo.

Contra los cálculos renales. Un estudio encontró que la jamaica tiene actividad antiurolítica, lo que significa que puede ayudar a reducir el desarrollo de cálculos renales, aseguran en la página del Dr. Mercola.

Síndrome metabólico. Otra investigación descubrió que una dosis diaria de extracto de esta flor durante un mes provocó mejoras en los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, de los pacientes, así como mayor resistencia a la insulina en personas con síndrome metabólico.

La jamaica tiene un alto contenido de vitamina C, minerales y antioxidantes, "ha sido reconocido como un remedio para calmar los trastornos nerviosos, tratar el insomnio, problemas cardíacos moderados, disminuir la inflamación y acelerar su metabolismo", aseguran.