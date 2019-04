Los beneficios del huevo en la salud

¿Sabías que el alimento que más consumimos los mexicanos es el huevo? De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores (UNA), hasta el 2018, el consumo anual per cápita de huevo era de 22.8 kg, lo que nos posiciona como el país que más consume huevos al año. Además, se espera que este 2019, la industria tenga un crecimiento del 2.5 % en comparación al año pasado.

El huevo no solo es económico y sabroso, sino que está lleno de grandes valores nutrimentales que los posicionan como uno de los alimentos más nutritivos. A continuación, te damos razones para que sigas amando el huevo.

1. El alimento perfecto.

De acuerdo con José Antonio Quintana, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el huevo es un producto perfecto porque tiene proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y es económico. Aunque existen muchos mitos que dicen que el huevo puede afectar los niveles de colesterol, el profesor destaca que consumirlo no es nocivo, a menos que se ingieran de cinco a seis huevos al día.

2. ¿Cuántas calorías tiene?

La UNAM también asegura que un huevo contiene cerca de 90 calorías y dos piezas aportan 15 gramos de proteína. Claro está que eso depende totalmente del tamaño del huevo. Por ejemplo: un huevo pequeño de 38 gramos tiene 54 calorías; uno mediano de 44 gramos contiene 63 calorías; uno grande de 50 gramos posee 72 calorías y uno extra grande de 63 gramos tiene 90 calorías.

3. El huevo fortalece tus huesos.

Se tiene la creencia que el calcio es el único nutriente que se requiere para tener los huesos fuertes; sin embargo, es necesaria una buena dosis de vitamina D para que este se absorba. Si bien, la vitamina D se genera al exponerse a los rayos solares, el huevo es sumamente rico en esta vitamina y al ingerir dos huevos diarios, estarás obteniendo más del 20% de lo recomendado por las organizaciones de salud.

4. Para ver mejor.

De acuerdo a la nutrióloga Fernanda Alvarado, la luteína y la zeaxantina, presentes en el huevo, son dos poderosos antioxidantes que tienden a acumularse en la retina del ojo y están vinculados con la salud visual, ayudan a detener la degeneración macular relacionada con la edad y las cataratas. La vitamina A protege la córnea, y el zinc protege la retina.

5. Bájale al estrés.

Fernanda Alvarado también explica que el huevo contiene colina, un nutrimento que pertenece al grupo de las vitaminas del complejo B y es precursor de un neurotransmisor relacionado con el buen funcionamiento del cerebro, mejora la memoria a largo plazo y la capacidad de atención. También, es fundamental para el sistema nervioso parasimpático (el que "tranquiliza"), por ello ayuda a calmar el estrés.

6. Para perder peso.

Al comer huevo te sentirás saciado por más tiempo así es que comerás menos y podrás mantener un peso saludable. Según un estudio publicado en "The International Journal of Obesity", las personas que lo desayunan pueden perder un 60 por ciento más de peso.

7. Adiós inflamación.

La yema de huevo es rica en colina, nutrimento con propiedades antiinflamatorias. Recuerda que la inflamación crónica puede provocar lesiones musculares, enfermedad de Crohn, alergias, trastornos de la piel y artritis.

*Con información de la Unión Nacional de Avicultores, la UNAM, la nutrióloga Fernanda Alvarado y Osteoporosis and related bone diseases national resource center.