Multan a estrella del MasterChef australiano por explotar a sus empleados

Una de las estrellas del popular programa MasterChef Australia, el juez y chef George Calombaris, tuvo que pagar 8 millones de dólares australianos (5,6 millones de dólares o bien 5 millones de euros) en compensaciones y multas por explotar a sus empleados.



La Defensora de Empleo Justo impuso una sanción de 200.000 dólares australianos (140.301 dólares o 124.883 euros) al grupo MADE Establishment, fundado por Calombaris y dirigido por él entre 2008 y 2018, tras detectar irregularidades en las remuneraciones de los trabajadores.



Estas incluyen salarios por debajo del convenio, o la no remuneración de horas extras o fines de semana, indicó en un comunicado el organismo mediador que añadió que la empresa aceptó una conciliación por la que compensó a los afectados.



MADE Establishment, propietaria de los restaurantes Press Club, Gazi y de tres filiales de Hellenic Republic, todos ellos en Melbourne, pagó 7,8 millones de dólares australianos (5,4 millones de dólares o 4,8 millones de euros) a 515 empleados y empleados que trabajaron para el grupo entre 2011 y 2017.



"El enorme reembolso de MADE debería servir como aviso para todas las empresas de que si no adoptan correctamente la normativa laboral desde inicio luego se pueden pasar años tratando de arreglar el desaguisado", dijo la Defensora, Sandra Parker.



La inspección del organismo se extendió a los restaurantes operados por Jimmy Grants, que comparte accionistas y directores con MADE, y que acordó reembolsar 16.371 dólares australianos(11.488 dólares o 10.226 euros) a nueve empleados.



No es la primera vez que George Calombaris, uno de los tres jueces MasterChef Australia, es centro de la polémica en Australia después de que hace dos años fuera multado por golpear a un espectador durante un partido de fútbol.



En 2017, el Guiness World of Records reconoció a "MasterChef" como el formato televisivo de cocina de más éxito, ya que desde su estreno en la BBC británica en 2005, se ha adaptado en más de 52 países, entre ellos España en su versión adulta, infantil y celebridades.