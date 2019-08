Novedosos productos latinos como "aguachileada" se enfocan en paladar de EEUU

Nuevas y sorprendentes propuestas gastronómicas de productos latinos como la "aguachileada", una nueva versión para hacer las tradicionales micheladas, o el aguacate congelado, buscan su sitio en el mercado estadounidense comenzando con la conquista del paladar en la feria Sabor Latino Food.



Estas innovadoras apuestas se presentan desde el pasado domingo y durante tres días en Los Ángeles, California, donde más de medio centenar de nuevos productos quieren cautivar a los expertos de la industria de restaurantes.



A su vez, los establecimientos tienen proyectada la venta de 863.000 millones de dólares este año, de acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes.



"Todos en este país quieren probar algo que sepa a latino, no sólo los hispanos o los mexicanos; los blancos también quieren comer y beber nuestras recetas", dijo a Efe Richard Ojeda, que presenta su nuevo producto "aguachileada".



En la receta del aguachile de camarón de Sinaloa, que hacía su ex esposa, Ojeda encontró el producto que lo convertiría en dueño de su propia empresa.



"En un nuevo intento de hacer una michelada sin jugo de tomate, un día le eché una cerveza al aguachile que hacía mi ex esposa, y me gustó el sabor", recuerda Ojeda, nacido en Los Ángeles de padres mexicanos.



Desde ese momento, se empecinó en perfeccionar la "aguachileada", un líquido mezclador para licores y comidas que salió a la luz el año pasado y que ahora está promocionando en la feria de productos alimenticios.



Con más de tres lustros como vendedor en la industria alimenticia en el país, Ojeda sabía que si quería triunfar en este mercado con su propia marca debería ser con un producto que representara sus raíces.



"Los latinos entienden el concepto inmediatamente y les gusta este experimento, porque también es como una innovación de aquí de Boyle Heights, del corazón de los méxico-americanos", añade Ojeda.



Innovaciones como "aguachileada" se son cada vez más apetecibles en un mercado que busca la diversidad de sabores y las mezclas, apunta por su parte Lilly Rocha, fundadora de Sabor Latino Food.



"Los sabores latinos están ya integrados en casi todo lo que es la comida americana", sostiene Rocha, quién inauguró la feria como un esfuerzo local de Los Ángeles y, en seis años, logró integrarla a una exposición nacional de proveedores estadounidenses.



El potencial del mercado de este país es tan amplio que compañías mexicanas están usando esta clase de ferias para exponer sus productos. Ese es el caso de Corazón Mexicano, que presenta el "tejuino", una bebida prehispánica hecha a base de maíz, piloncillo, limón y sal.



Para Ricardo García, vocero la empresa, la apuesta apela a la añoranza de los inmigrantes mexicanos que no pueden ir frecuentemente a su país, sin descartar los posibles consumidores anglosajones.



Según datos de la firma de análisis Statista, en 2017 más de 233 millones de estadounidenses utilizaron ingredientes o productos mexicanos como parte de su alimentación.



Ese mismo año, CDH Expert, otra firma de análisis de servicio de comidas, encontró que los restaurantes que tienen un menú mexicano representan cerca del 9 % de todos los negocios de ese tipo en Estados Unidos.



Esas son las cifras que impulsaron a Guacamolita a participar en el exposición, una compañía que procesa y vende pulpa de aguacate congelada.



Para Carlos Ortega, vocero de la empresa, los 2.400 millones de libras de aguacate que importó Estados Unidos en 2018 "hacen obligatorio que las pequeñas empresas que procesan aguacate en México volteen a mirar hacia el norte".



"No son sólo los mexicanos; en Estados Unidos todos comen aguacate", insiste el portavoz de la empresa de Michoacán.



Los más de 10.000 profesionales de la industria alimenticia que se espera visiten la feria, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, encontrarán productos a base de chocolate, tequila, maíz, caña de azúcar y especias latinas, entre otros ingredientes.



Aunque la mayoría de expositores provienen de México, destacan productores locales como Ojeda y su "aguachileada".



También un limpiador de la compañía Guerrero Entreprises, del sur de California, que promete arrasar con la grasa de una cocina industrial, o un cortador de aguacates que evitará el "problema" de cortarlo a partes iguales.



"Sabemos que hay muchas personas produciendo alimentos de recetas latinas en Estados Unidos, como las arepas colombianas, las pupusas salvadoreñas y centenares más, pero no se arriesgan a entrar en el mercado de lleno", advierte la fundadora de la feria.



"Queremos que salgan a la luz, que busquen participar en estos espacios en todo el país; los hispanos ya somos bienvenidos en la industria de alimentos de Estados Unidos, debemos entrar con fuerza", puntualizó Rocha.