Perfil: chef Daniela Soto-Innes

Es mexicana, tiene 28 años y recibirá el próximo 25 de Junio el premio Vodka World's Best Female Chef 2019 en Singapur, cuando se lleve a cabo la premiación de The World's 50 Best Restaurants 2019.

Daniela Soto-Innes, nació en la ciudad de México. Desde muy temprana edad, comenzó su relación en las cocinas como cuando acompañaba a su abuela a una panadería que administraba y veía cómo hacían el pan.

A los 12 años, ella y su familia se mudaron a Texas, por lo que la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en los Estados Unidos. En Austin, estudió en Le Cordon Bleu of Culinary Arts, lo cual le permitió trabajar en cocinas de Estados Unidos y Europa.

Regresó a México para trabajar en los restaurantes Nicos, de Gerardo Vázquez Lugo y Elena Lugo; y por supuesto, Pujol, de Enrique Olvera quien se ha convertido en su mentor y socio.

Después de haber trabajado en Pujol, Daniela (quien tenía tan solo 24 años) y Enrique abrieron en 2014 el restaurante de cocina mexicana Cosme, en Nueva York. También tienen juntos otro proyecto llamado Atla y abrirán próximamente otro par de restaurantes en el área de Los Ángeles. Sin embargo, es Cosme el que le ha valido los reconocimientos que ha acumulado hastael momento: un James Beard a Mejor Chef Revelación, un StarChefs Rising Stars Award y ahora, The World's Best Female Chef 2019, otorgado por The World's 50 Best Restaurants. Esto sin contar que Cosme, desde que ingresó en el famoso listado, han llegado hasta la posición número 25.

En un video publicado por The World's 50 Best Restaurants con motivo del nombramiento de Daniela, ella cuenta que "lo que enciende mi pasión como chef son las personas. Creo que lo que me hizo cocinar fueron las personalidades y las personas; y la historia detrás del porqué cocinan lo que cocinan". A la vez, explica el significado que tiene para ella el nombramiento: "Ser nombrada mejor chef mujer por mis compañeros significa mucho para mí y estoy muy agradecida".

Aunque es mexicana de nacimiento, Daniela creció en los Estados Unidos, sin embargo, explica que para ella "la cocina mexicana tiene que tener felicidad, picante y ser divertida, no puede ser muy seria la cocina mexicana. Cosme no solo es un restaurante, es una institución. Ver las historias del staff. Y ver lo divertido que es juntar a un venezolano con un mexicano, un ruso y tener Cosme... para mí esa es la receta de nuestro éxito", finaliza.