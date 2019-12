Prepárate para el Festival de la Rosca y el Chocolate

Se acerca la época de disfrutar de una rica rosca de reyes acompañada de un chocolate caliente. Muchas familias mexicanas acostumbran reunirse días previos o el día de Reyes Magos para poder partir este manjar y descubrir quiénes serán los encargados de pagar los tamales en febrero.

Si tú eres amante de esta pieza de pan entonces te recomendamos que no te pierdas el Festival de la Rosca y el Chocolate, que está por realizar su cuarta edición. Si quieres saber todos los detalles para así poder degustar varias roscas de reyes, aquí te lo contamos.

Por cuarta ocasión, Central Bazar organiza el Festival de la Rosca y el Chocolate. El festival contará con la presencia de 50 expositores que ofrecerán rosca de reyes y chocolate caliente elaborado artesanalmente.

Adicional a esto también habrá otros stands en los que podrás adquirir mezcal, queso y conservas, entre otros productos. Todos estos también están elaborados artesanalmente.

Y si te gustan las artesanías, en el Festival de la Rosca y el Chocolate 2020 también podrás adquirirlas. Habrá joyería, bolsas hechas a mano y más. Y por primera vez, el festival pondrá un bazar de juguetes donde los Reyes Magos podrán conseguir los mejores juguetes y sorprender a los niños.

Si estás pensando llevar a los más pequeños del hogar al Festival de la Rosca y el Chocolate 2020 es una buena oportunidad ya que en el lugar se podrán tomar la foto con los Reyes Magos.

El festival se llevará a cabo del 3 al 5 de enero del 2020 en el Deportivo del Sindicato de Electricistas. Apunta bien las fechas para que puedas ir y degustar de una rica rosca de reyes junto con un chocolate caliente.

Dónde: Deportivo del Sindicato de Electricistas, Calzada del Hueso No. 380, colonia Los Girasoles III.

Cuándo: 3 al 5 de enero

Horario: 11:00 am a 7:00 pm