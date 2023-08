Pros y contras de comer guayaba

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La guayaba es una fruta con muchas propiedades nutricionales, sin embargo, para algunas personas puede ser contraproducente comerla debido a que puede causar efectos secundarios que podrían ser perjudiciales para la salud. Aquí te decimos más detalles para que descubras quiénes debería evitar incluir esta fruta en su alimentación.

La guayaba es un fruto que comúnmente se utiliza en la preparación de dulces tradicionales como ates, mermeladas, agua fresca, jugos, cócteles de frutas, licuados, helados, nieves, postres y ponche, entre otras deliciosas recetas. Aunque su distintivo aroma y sabor dulce son deliciosos, es importante saber cuáles son tanto sus propiedades como las desventajas de comer guayaba, así como los efectos secundarios que podría generar en la salud de algunas personas.

Esta fruta proviene de un árbol que llega a tener una altura de a 4 a 10 metros de altura. Actualmente la guayaba se cultiva en 20 estados de México, por lo que es una fruta que se encuentra disponible durante todo el año de manera muy accesible en la mayoría de los mercados. Por eso es importante que conozcas sus propiedades, así como las desventajas de comer guayaba para quienes padecen de determinados malestares en el cuerpo.



Propiedades de la Guayaba

La guayaba es una fruta rica en vitamina A, C E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Además, la guayaba es considerada la reina de la vitamina C, ya que contiene este nutriente siete veces más que la naranja. La vitamina C de la guayaba contribuye en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones, destaca la Profeco.

Por otro lado, el extracto de las hojas de guayaba, sirven para aliviar el dolor de muelas, previene enfermedades del corazón, mejora la apariencia de la piel y reduce el colesterol, entre otras propiedades, resalta el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).



¿Quiénes no deben comer guayaba?

Pero, aunque la guayaba posee importantes propiedades nutricionales, también tiene contraindicaciones que representan desventajas para la salud en caso de personas que padecen enfermedades intestinales, pues dependiendo de su maduración esta fruta puede afectar el malestar en ambos padecimientos estomacales, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader).



Personas con malestar estomacal

Cuando la guayaba todavía está verde es una fruta rica en propiedades astringentes. En cambio, cuando la guayaba está madura, es decir, de un color más rosado, aporta gran cantidad de fibra, la cual actúa como un laxante natural en el organismo, afirma la Sader.

Sin embargo, comer guayaba verde o madura en exceso, puede causar efectos secundarios en la salud como empeorar el malestar intestinal en quienes padecen de casos de diarrea o estreñimiento, debido a sus propiedades astringentes y laxantes. Por lo que lo recomendable es evitar el consumo de guayaba cuando se tienen problemas estomacales y acudir a consulta médica para recibir el tratamiento adecuado.