¿Qué pasa si diario comes amaranto?

¿Te gusta el amaranto? Este es un alimento con múltiples beneficios. Además de las típicas alegrías, se puede usar para empanizar, hacer postres, e incluso preparar agua de amaranto, entre otras recetas.

No importa de qué manera lo consumas, ya que si lo comes diario puedes brindarle a tu cuerpo diversos beneficios. Aquí te contamos qué pasa cuando comes diariamente.

1) Previene la inflamación del cuerpo

La inflamación es una respuesta inmune del cuerpo para protegerse de lesiones o infecciones. Pero la inflamación crónica puede derivar en enfermedades como diabetes o cáncer. Un artículo publicado por onlinelibrary.wiley, menciona que el amaranto reduce la inflamación y además ayuda a inhibir la producción de inmunoglobulina E, un anticuerpo relacionado con la inflamación.

2) Bajan los niveles de colesterol

Si diario comes amaranto entonces estás ayudando a tu cuerpo a bajar los niveles de colesterol. De acuerdo con un estudio publicado por la Academia de Oxford, una dieta que incluye amaranto puede reducir el nivel de colesterol en la sangre hasta en un 30%.

3) Previene la osteoporosis

Conforme pasan los años nuestros huesos se vuelven débiles y pueden aparecer problemas como la osteoporosis. El amaranto contiene calcio, el cual está involucrado con el fortalecimiento y prevención de la desmineralización de los huesos. Consumir este alimento puede ayudar a prevenir la osteoporosis y aumentar la resistencia ósea, esto de acuerdo con un artículo publicado por Springer Link.

4) Ayuda a perder peso

Además de comer saludablemente si comes diario amaranto también estás ayudando a tu cuerpo a perder esos kilos de más. El amaranto es rico en proteínas y fibra, estos componentes ayudan a perder peso. Un estudio publicado por la Academia de Oxford, recomienda consumir proteínas en el desayuno como las que contiene el amaranto. Si se consumen proteínas en las mañanas se puede disminuir los niveles de grelina, una hormona que estimula el hambre.

5) Elimina las venas varicosas

Este padecimiento afecta principalmente a las mujeres, pero consumir amaranto puede prevenir la aparición de estas venas. Este alimento contiene vitamina C, un componente que promueve la producción de colágeno. El colágeno ayuda a reparar y fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Además el amaranto contiene varios tipos de flavonoides entre ellos la rutina.

Este flavonoide está relacionado con la eliminación y prevención de las venas varicosas mediante el fortalecimiento de las paredes capilares, esto de acuerdo con un artículo publicado en Springer Link.