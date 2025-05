Una salsa para marinar los tacos al pastor

Pocos platillos representan tan bien el mestizaje culinario de México como los tacos al pastor, que con su sabor conquistan paladares dentro y fuera del país.

Este antojito tiene una historia muy rica, una preparación meticulosa y un valor nutricional sorprendente. ¿Pero qué ingredientes llevan? En Menú te explicamos el proceso para marinar la carne.

¿Cuál es el origen de los tacos al pastor?

Los tacos al pastor son típicos de la gastronomía mexicana; su preparación consiste en carne de cerdo adobada, cocinada en un trompo vertical y servida sobre una tortilla de maíz, generalmente acompañada con piña, cebolla y cilantro.

De acuerdo con la Global Revista de la UNAM, dicho platillo es una adaptación mexicana del shawarma libanés, introducido a nuestro país por inmigrantes de Medio Oriente en el siglo XX.

No obstante, según el Gobierno de México, taqueros de Puebla y de la Ciudad de México crearon el sabor que hoy identifica a los tacos al pastor durante los años 60.

En lugar de carne de cordero, comenzaron a utilizar cerdo y el adobo árabe fue reemplazado por una mezcla de chiles secos, achiote, vinagre y jugo de piña.

¿Qué lleva la salsa para marinar la carne de los tacos al pastor?

El adobo o salsa para marinar el pastor no solo aporta color un rojo intenso y sabor especiado, sino que también actúa como conservador natural y ablandador de la carne:

Chiles secos (guajillo, ancho o pasilla): dan cuerpo, color y un toque ahumado.

Achiote (annatto): aporta la pigmentación rojiza y un sabor terroso, ligeramente dulce.

Jugo de piña: funciona como ablandador enzimático y le da a la salsa un toque frutal único.

Vinagre blanco o de manzana: ayuda a conservar y a penetrar el sabor en la carne.

Ajo, cebolla y especias: el comino, tomillo, orégano, clavo y pimienta construyen un perfil aromático en la carne.

Hay taqueros que incluyen jugo de naranja, laurel o canela para redondear el sabor de la salsa. Este adobo se licúa hasta formar una pasta espesa que se mezcla con la carne en capas, dejándola marinar durante varias horas o toda la noche.

¿Qué nutrientes aportan los tacos al pastor?

Aunque comúnmente se les considera comida rápida o callejera, los tacos al pastor pueden ser parte de una alimentación balanceada si se consumen con moderación y con los ingredientes adecuados.

Tal como lo indica un artículo de la Revista de Estudios Sociales, este tipo de taco aporta proteínas de origen animal y de alta calidad; la tortilla agrega carbohidratos; y los vegetales con los que se sirven contienen vitaminas (C, A y K) y minerales (calcio, magnesio y fósforo).

En promedio, un taco al pastor con piña, cebolla, cilantro y salsa contiene de 180 a 220 kcal. Comparado con los tacos fritos o los embutidos, se trata de un antojito nutritivo y bajo en grasas (con tan solo 15 g por una porción de 178 g), señala la app Fitia.

Como dice el dicho: ¡A falta de amor, unos tacos al pastor! prepararlos es tan sencillo que incluso desde tu casa puedes reunir los materiales, hacer la salsa y marinar la carne.