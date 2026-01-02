logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Seguridad

A balazos asesinan a barbero en T. Blanca

Se encontraba en el interior de su negocio, cuando dos sujetos irrumpieron en el local

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
A balazos asesinan a barbero en T. Blanca

En la víspera de la noche de fin de año, un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior de una barbería en la colonia Tierra Blanca, dos sujetos irrumpieron en el local y luego de dispararle huyeron a bordo de un automóvil en el que habían arribado.

El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde del miércoles 31 de diciembre, en que el ahora occiso se encontraba dentro de una barbería ubicada en la calle Segunda Norte de la colonia Tierra Blanca, al sur de la ciudad.

En determinado momento llegaron dos sujetos a bordo de un automóvil color azul, los cuales entraron al local y sin dar tiempo a nada dispararon en contra del joven al que le propinaron varios balazos en su cuerpo para después abordar el carro y darse a la fuga con rumbo desconocido.

Los presentes pidieron auxilio y al lugar arribaron socorristas de la Policía Municipal, quienes atendieron al joven pero se percataron de que había perdido la vida víctima de las balas recibidas, dando aviso al resto de las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y acordaron el área, más tarde arribaron los peritos de la Vice fiscalía científica para realizar una inspección en el lugar, recogiendo algunos cartuchos percutidos para integrar a la carpeta de investigación.

Asimismo, se realizó el levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado posteriormente a los familiares una vez se le practicara la autopsia de ley.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación sobre el homicidio que enlutó una familia en pleno día último del año y se espera dar con los responsables para proceder en su contra de acuerdo a la ley aunque por ahora no hay pistas pero los agentes investigadores realizan las primeras entrevistas.

