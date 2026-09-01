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A balazos, asesinan a joven en Villa de Zaragoza

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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A balazos, asesinan a joven en Villa de Zaragoza
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      Un joven que recién había salido del anexo fue asesinado a balazos en el municipio de Villa de Zaragoza. 

      La tarde de este lunes, cerca de las 18:00 horas, el ahora occiso circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Del Cariño, de la colonia La Sauceda, en la cabecera municipal, cuando fue interceptado por dos individuos armados, quienes le dispararon de corta distancia y enseguida se dieron a la fuga, dejándolo tirado sobre el pavimento.

      De acuerdo con información inicial, el homicidio obedecería a rencillas familiares, ya que el occiso habría tenido señalamientos de haber atentado contra un pariente de los agresores.

      Los testigos pidieron ayuda, pero a la llegada de los paramédicos se determinó que ya había perdido la vida a causa de las lesiones de bala presentadas. Posteriormente, se dio aviso al resto de las autoridades.

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      Como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía Municipal y más tarde llegaron integrantes de las demás corporaciones, incluyendo personal del Ejército Mexicano.

      En el sitio trascendió que el ahora occiso respondía al nombre de Antonio N., el cual recientemente había estado internado en un centro de rehabilitación y apenas el pasado domingo había egresado.

      Finalmente, peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, además ya se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del homicidio.

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