A balazos, asesinan a una mujer en la colonia Arbolitos

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Maleantes armados ejecutaron a una mujer en la colonia Arbolitos, a la que le dispararon en al menos cinco ocasiones para luego huir del sitio dejándola sin vida, sin que nadie hiciera algo para detenerlos.

El hecho se suscitó la noche del lunes, en que al menos dos sujetos que andaban en motocicleta, interceptaron a la fémina que se encontraba en la calle Río Lerma, en la mencionada colonia.

Sin previo aviso, los maleantes le dispararon a la mujer, la cual habría recibido al menos cinco balazos y enseguida huyeron a toda velocidad perdiéndose entre las calles rumbo a las vías del tren.

Algunos vecinos que se dieron cuenta del suceso llamaron a las corporaciones y al lugar se desplazaron los socorristas, que procedieron a auxiliarla pero se percataron que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos policiales acordonaron el área en donde quedó el cuerpo, en tanto que personal de Servicios Periciales realizaba una inspección en busca de indicios, asegurándose diversos cartuchos percutidos.

El cuerpo de la infortunada fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley para luego entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio por el deceso de la mujer.

La Policía de Investigación lleva a cabo diversas entrevistas entre posibles testigos para determinar la identidad de los autores del hecho, del que se espera sea resuleto en el menor tiempo posible.