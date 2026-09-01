logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Abandonan auto luego de accidentarse en carretera

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Abandonan auto luego de accidentarse en carretera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un automóvil fue abandonado por su conductor luego de sufrir un aparatoso accidente en la carretera a Zacatecas, presentaba daños considerables y se le envió a una pensión para que sea reclamado por su propietario.

      La mañana de este lunes, a la Comandancia Municipal de Mexquitic de Carmona se reportó que había un accidente en el kilómetro 28, por la entrada la comunidad de Derramaderos.

      Elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Urgencias Médicas, se desplazaron al lugar con el fin de tomar conocimiento y prestar auxilio en caso de que hubiera personas lesionadas. A su llegada se percataron que había un automóvil Chevrolet color turquesa que se había accidentado ya que presentaba diversos daños en la carrocería y estaba trepado sobre la contención de la ciclovía.

      No obstante, se encontraba abandonado y como no llegó nadie que se hiciera cargo del mismo se procedió a asegurarlo y enviarlo a una pensión en donde quedaría a disposición del Ministerio Público hasta que el dueño lo reclamara, tampoco había indicios de que hubiera personas lesionadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Hallaron más de 40 vehículos robados en la Fenapo
      Fotos | Hallaron más de 40 vehículos robados en la Fenapo

      Fotos | Hallaron más de 40 vehículos robados en la Fenapo

      SLP

      Redacción

      Algunas contaban con reporte de robo vigente y otras presentaban alteraciones en sus números de serie

      Tres mujeres, en grupo presuntos narcomenudistas detenidos en Valles y Rioverde
      Tres mujeres, en grupo presuntos narcomenudistas detenidos en Valles y Rioverde

      Tres mujeres, en grupo presuntos narcomenudistas detenidos en Valles y Rioverde

      SLP

      Redacción

      La corporación reportó el aseguramiento de marihuana, "cristal", cocaína, "crack", 17 ponchallantas y dos motocicletas.

      Conductor salva la vida tras volcadura en carretera Valles-Tampico
      Conductor salva la vida tras volcadura en carretera Valles-Tampico

      Conductor salva la vida tras volcadura en carretera Valles-Tampico

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos voluntarios y Seguridad Pública colaboraron en el abanderamiento y retiro del vehículo.

      Reporta SSPC saldo blanco en regreso a clases en SLP
      Reporta SSPC saldo blanco en regreso a clases en SLP

      Reporta SSPC saldo blanco en regreso a clases en SLP

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal y la División Caminos desplegaron vigilancia y apoyo vial en zonas escolares de las cuatro regiones del estado.