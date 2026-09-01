Abandonan auto luego de accidentarse en carretera

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Un automóvil fue abandonado por su conductor luego de sufrir un aparatoso accidente en la carretera a Zacatecas, presentaba daños considerables y se le envió a una pensión para que sea reclamado por su propietario.

La mañana de este lunes, a la Comandancia Municipal de Mexquitic de Carmona se reportó que había un accidente en el kilómetro 28, por la entrada la comunidad de Derramaderos.

Elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Urgencias Médicas, se desplazaron al lugar con el fin de tomar conocimiento y prestar auxilio en caso de que hubiera personas lesionadas. A su llegada se percataron que había un automóvil Chevrolet color turquesa que se había accidentado ya que presentaba diversos daños en la carrocería y estaba trepado sobre la contención de la ciclovía.

No obstante, se encontraba abandonado y como no llegó nadie que se hiciera cargo del mismo se procedió a asegurarlo y enviarlo a una pensión en donde quedaría a disposición del Ministerio Público hasta que el dueño lo reclamara, tampoco había indicios de que hubiera personas lesionadas.

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