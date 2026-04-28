Accidente en Carranza deja parabús destrozado

Al pasarse el semáforo en la avenida Carranza, un automóvil provocó aparatoso accidente luego de que le pegó a un camión de transporte de personal y luego las dos unidades se impactaron contra un parabús que quedó totalmente destrozado.

Oficiales de la Jefatura de Hechos de tránsito terrestre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomaron conocimiento del accidente vial registrado la mañana del domingo en la intersección de la avenida Venustiano Carranza y Capitán Caldera, donde participaron dos vehículos en un choque en ángulo que causó daños materiales en la estructura metálica ubicado en esa zona.

De acuerdo al informe realizado por los agentes de Policía Vial, el hecho se registró a las 06:35 horas de este domingo, donde el conductor de un vehículo sedán marca Chevrolet no obedeció la luz roja del semáforo y al continuar su marcha impactó contra un camión de personal en color blanco.

Derivado de este choque, los vehículos terminaron impactando contra la estructura metálica del parabús ubicado en dicha intersección, el cual acabó destrozado por completo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como resultado de este siniestro vial, se reportaron solo daños materiales por lo que ambos vehículos fueron remolcados a una pensión.

En tanto, los agentes de Policía Vial realizaron el acta de conocimiento de hechos y parte de accidente, presentado ante la Fiscalía General del Estado a fin de que sea esta autoridad quien determine la sanción correspondiente.