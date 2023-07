Adolescente se mete a bañar al río Tampaón y muere ahogado

TAMUÍN. - Un adolescente que trabajaba en un rancho, murió ahogado en el río Tampaón, en Tamuín.

El occiso fue identificado como Esteban Santiago Hernández, tenía apenas 16 años de edad, y vivía en el ejido Francisco Villa, de este mismo municipio.

Fuentes oficiales informaron que el muchacho laboraba en un rancho del Ejido Tamante, y la tarde del martes, decidió meterse a bañar a la orilla del río, para mitigar el calor.

Sin embargo, no sabía que esa parte estaba profunda, y como no sabía nadar, se sumergió y ya no salió.

Otros trabajadores del rancho pidieron ayuda, y hubo una búsqueda por parte de voluntarios, familiares y elementos de Protección Civil Municipal.

Sin embargo, cayó la noche y tuvieron que suspender las labores, reanudando este miércoles al amanecer, y fue cuando hallaron el cuerpo sin vida del menor de edad.

Personal de la Fiscalía General del Estado llegó al sitio, revisó el cuerpo y no encontró huellas de violencia, confirmando con ello que se trató de una muerte accidental.