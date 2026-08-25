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Agarran a ocho más con estupefacientes

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a ocho más con estupefacientes
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      En distintas acciones, siete hombres y un adolescente fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil  de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

      Conforme al protocolo para menores de edad, un adolescente de 16 años fue detenido en la colonia Hogares Populares Pavón por la posesión de marihuana. Tras su aseguramiento, se dio aviso a su familia y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

      De igual manera, en distintas intervenciones, fueron detenidos en las colonias Cactus, cabecera municipal y la colonia Primero de Mayo, Camerino "N", de 40 años; Ricardo "N", de 33 años; y Jon "N", de 25 años, por la posesión de dosis de metanfetaminas.

      Asimismo, Alberto "N", de 29 años; Martín "N", de 22 años; Jorge "N", de 25 años; y Roberto "N", de 40 años, fueron asegurados en Central de Maquinaria, La Virgen, Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección y Rancho Blanco, respectivamente, por la posesión de marihuana.

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      Después de la realización de su certificación médica, estas personas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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