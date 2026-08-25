Agredía a su padre para que pusiera un terreno a su nombre

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TAMPAMOLÓN.- Un hombre fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, luego de ser acusado de agredir de manera reiterada a su padre con la intención de que le cediera un terreno en el municipio de Tampamolón.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de Diego "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar reiterada, en agravio de su padre, un hombre de 69 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la localidad de Río Florido, perteneciente al municipio de Tampamolón Corona, donde el imputado presuntamente ejercía agresiones constantes contra la víctima para obligarla a poner un terreno a su nombre.

Tras integrar los datos de prueba, el Ministerio Público los presentó ante la autoridad judicial, que resolvió vincular a proceso al acusado.

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Durante la audiencia, la representación social solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control determinó que Diego "N" permanezca en prisión preventiva justificada.

La investigación continuará durante el plazo fijado para la etapa complementaria.