Agresores son encerrados al golpear a sus parientes

En atención a reportes y de la presencia desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar, esto en la colonia San José Segunda Sección, en los límites con el municipio de San Luis Potosí, y en la colonia Villas del Morro.

Oficiales municipales transitaban sobre la calle Framboyán, entre la colonia San José Segunda Sección y Tercera Grande de la capital del estado, donde observaron a un ciudadano que solicitó auxilio y señaló que su hermano lo agredió físicamente y amenazó a la madre de ambos, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Carlos "N" de 42 años.

Por otro lado, durante un recorrido sobre la calle Valentín Amador, en la colonia El Morro, policías soledenses detectaron en flagrancia a un sujeto que agredía físicamente a una mujer, y de inmediato procedieron conforme al debido protocolo. La parte afectada indicó que el hombre es su expareja y pidió seguir el trámite legal en contra de quien dijo llamarse José "N" de 27 años.

A los detenidos les dieron a conocer que serían puestos a disposición por presunta violencia familiar y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

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