logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Agresores son encerrados al golpear a sus parientes

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Agresores son encerrados al golpear a sus parientes

En atención a reportes y de la presencia desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar, esto en la colonia San José Segunda Sección, en los límites con el municipio de San Luis Potosí, y en la colonia Villas del Morro.

Oficiales municipales transitaban sobre la calle Framboyán, entre la colonia San José Segunda Sección y Tercera Grande de la capital del estado, donde observaron a un ciudadano que solicitó auxilio y señaló que su hermano lo agredió físicamente y amenazó a la madre de ambos, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Carlos "N" de 42 años.

Por otro lado, durante un recorrido sobre la calle Valentín Amador, en la colonia El Morro, policías soledenses detectaron en flagrancia a un sujeto que agredía físicamente a una mujer, y de inmediato procedieron conforme al debido protocolo. La parte afectada indicó que el hombre es su expareja y pidió seguir el trámite legal en contra de quien dijo llamarse José "N" de 27 años.

A los detenidos les dieron a conocer que serían puestos a disposición por presunta violencia familiar y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"
Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"

Engañan con falsa venta de auto y piden 45 mil por "liberación"

SLP

Redacción

Delincuentes pidieron dinero tras engaño en compraventa por redes sociales

Detienen a menor de 15 años con droga en SLP
Detienen a menor de 15 años con droga en SLP

Detienen a menor de 15 años con droga en SLP

SLP

Redacción

Aseguran 143 dosis y detienen a un menor en distintos municipios

Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas
Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas

Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas

SLP

Huasteca Hoy

Fueron trasladados a hospital tras el accidente; menores y otro adulto recibieron atención en el lugar

Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP
Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP

Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP

SLP

Redacción

Resultados de operativos de la SSPC en San Luis Potosí