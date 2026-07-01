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Ahora, abejas causan pánico en un kínder

Por Redacción

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Ahora, abejas causan pánico en un kínder
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      CIUDAD VALLES.- Un enjambre de abejas generó alarma en un jardín de niños de la colonia 18 de Marzo; elementos de Protección Civil lo reubicaron y rescataron a dos cachorros.

      La mañana de este martes, durante la fiesta de graduación del jardín de niños Mariano Azuela, un enjambre de abejas llegó a un predio contiguo.

      Los insectos se alborotaron y existía el riesgo de que atacaran a los asistentes al evento, por lo que varias personas solicitaron apoyo a Protección Civil Municipal.

      En el predio había dos cachorros, que ya habían sido picados. Minutos después llegaron los elementos de la corporación, quienes lograron rescatar con vida a ambos animales y procedieron a ponerlos bajo resguardo.

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      Posteriormente, acordonaron la zona y capturaron el enjambre para reubicarlo en un sitio alejado de la mancha urbana. No se reportaron personas lesionadas.

      Con este hecho, ya son múltiples conflictos relacionados con abejas en la zona Huasteca, en el que resalta uno sucedido el pasado 25 de junio, en una comunidad de Tamasopo, en donde un hombre alérgico falleció a causa de las múltiples picaduras de estos insectos. 

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