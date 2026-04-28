Ahora arrestan a 40 infractores en un día

Como resultado de los diferentes dispositivos de seguridad implementados en las cuatro regiones, en las últimas 24 horas la Guardia Civil Estatal detuvo a 40 personas por su probable participación en diversos hechos delictivos, entre ellos: posesión de droga, portación de arma de fuego, violencia familiar, tentativa de robo, robo, portación de arma prohibida, delitos contra la seguridad de tránsito y robo de vehículo.

Además, la GCE aseguró 162 gramos de marihuana, 37 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como "cristal", un arma de fuego, dos cargadores y 32 cartuchos útiles.

Derivado de estas acciones y de la coordinación interinstitucional, se recuperaron seis unidades, tres de ellas con reporte de robo y tres más presuntamente vinculadas a hechos con apariencia de delito.

Los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, se mantienen en toda la entidad a fin de combatir la incidencia delictiva y contribuir a mejorar la paz social.

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