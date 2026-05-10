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Al ser impactado, carro vuelca en río Santiago

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Al ser impactado, carro vuelca en río Santiago

Un lesionado y daños considerables, es el saldo del choque entre una camioneta de valores y un automóvil compacto suscitado en el bulevar Río Santiago, en donde el segundo terminó volcado.

Los hechos se registraron antes de las diez de la mañana de este sábado, en que una camioneta de valores de la empresa Seguritec, circulaba por los carriles centrales del bulevar mencionado con dirección a carretera Matehuala.

Al llegar a la altura de la calle de Ayuntamiento, en la colonia Guanos, la camioneta de valores tuvo contacto de su lado izquierdo con un automóvil Chevrolet color negro, sacándolo del carril izquierdo para chocar con la guarnición y volcar quedando en el carril central contrario en posición normal.

Una persona del auto resultó lesionada y fue trasladada para su atención médica especializada, en tanto que elementos de la Guardia Estatal, División Caminos, toman conocimiento del incidente en espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo. 

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