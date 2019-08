Amenaza a su ex con un desarmador,capturado

Un sujeto que armado con un desarmador amenazó a su ex pareja diciéndole: "Si no eres para mí, no eres para nadie", en hechos ocurridos en calles de la colonia Progreso, fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes se encargaron de ponerlo a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para que se proceda en su contra por el delito de violencia familiar.

La corporación policiaca informó que fueron requeridos en auxilio en la avenida Salk y Aristóteles, en la colonia Progreso, en donde se reportaba un hecho de violencia familiar y los oficiales acudieron a prestar el auxilio correspondiente.

La afectada, una mujer de 21 años de edad, les informó que salió a la tienda en compañía de su mamá y fue en ese momento cuando fue interceptada por su ex pareja, quien la amagó con un desarmador amenazando con matarla, al tiempo que le decía "que si no era para él no iba a ser para nadie"

Al percatarse de tal situación los vecinos se encargaron de someter al sujeto y solicitar el auxilio policiaco.