Aprehende la Fiscalía a asaltante de tiendas OXXO

Como resultado de trabajos de investigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado, fue detenido Ubaldo "N", quien era considerado objetivo prioritario por la Policía de Investigación, al estar presuntamente relacionado con al menos ocho robos a tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s, en la Zona Metropolitana.

La FGE dio seguimiento a diversos casos relacionados con este modus operandi y, en uno de ellos, agentes del Ministerio Público lograron reunir datos de prueba suficientes que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del señalado.

En cumplimiento del mandamiento judicial, elementos de la PDI llevaron a cabo la detención de Ubaldo "N" en calles del primer cuadro de la capital potosina, informándole el motivo de su aseguramiento y sus derechos constitucionales.

El imputado será puesto a disposición del Juez de control ante quien enfrentará el proceso correspondiente por el delito de robo calificado, y será dicha instancia la que determine su situación jurídica conforme a derecho.

